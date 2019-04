De wapens van het Terracottaleger zijn goed bewaard, maar dat heeft een andere reden dan men dacht

Ze stonden niet met lege handen, de duizenden soldaten van het wereldberoemde Terracottaleger. Ze droegen wapens bij zich: speren, lansen, zwaarden en kruisbogen. Hoewel ze meer dan 2000 jaar door een dikke laag aarde zijn bedekt, is het brons van die wapens nog in uitzonderlijk goede staat.

Al meteen na hun ontdekking in 1974 leek duidelijk hoe dat kon. Er zat chroom op het brons en dat duidde erop dat de Chinezen al vóór het begin van de jaartelling wisten hoe ze de wapens tegen roest moesten beschermen. Met een chroomtechniek die pas honderd jaar geleden ­opnieuw werd uitgevonden.

In de prullenbak

Die theorie kan volgens Britse en Chinese onderzoekers in de prullenbak. Er zit wel chroom op de wapens, ontdekten ze, maar dat moet er per ongeluk op terecht zijn gekomen. Het chroom komt vooral voor in de lak waarmee de aardewerken soldaten zijn beschilderd. Als er al iets op de wapens zit, is dat in de buurt van nu vergane onderdelen, zoals de houten handgrepen van zwaarden, schrijven ze in Scientific Reports.

Het Terracottaleger van Xi’an is gestationeerd in drie grote groeves, binnen het mausoleum van Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van China (259 – 210 voor Christus). Een van de groeves is gedeeltelijk uitgegraven en daar zijn ruim 2000 soldaten blootgelegd. Vermoedelijk zijn het er meer dan 8000 en waren ze allemaal bewapend. De meeste wapens zijn al snel geroofd, maar bij de opgravingen kwamen er nog vele tientallen tevoorschijn, alsmede duizenden pijlpunten.

Het waren echte wapens, en al waren de houten handgrepen, zwaardschedes en pijlkokers vergaan, het brons verkeerde nog in ­bijna perfecte staat. De Chinezen moeten in die tijd al een zeer effectieve techniek hebben ontwikkeld om roest tegen te gaan, was de eerste gedachte. En omdat op het brons sporen van chroom werden aangetroffen, werd gedacht aan chromateren, waarbij het metaal of de legering wordt afgedekt met een laagje – tegenwoordig vooral bekend van het kankerverwekkende chroom-6.

Een zwaard met chroomrestanten. © Zhao Zhen

Nu blijken die chroomrestanten maar sporadisch aanwezig op de ­wapens, en op de meeste ontbreken ze helemaal. Het chroom zit dus wel in de lak voor de soldaten en in de buurt van de ­houten delen van de wapens. Er is gewoon wat chroomlak op het brons geknoeid, concluderen de onderzoekers.