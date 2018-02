De vrouw van Rembrandt heeft een nieuwe maker: 'Er waren al vermoedens'

Uylenburgh was tien jaar getrouwd met Rembrandt, tot haar vroege dood op 29-jarige leeftijd. Daarvoor woonde ze net als Govert Flinck, de latere meesterleerling van Rembrandt, in Leeuwarden. Het portret in kwestie werd lang toegeschreven aan Rembrandt zelf, maar in 1968 werd het van de Rembrandt-lijst afgehaald. Sindsdien was onduidelijk wie het portret dan wel had geschilderd. Nu, vijftig jaar later, stelt het museum dat het Rembrandts meesterleerling Govert Flinck (1615-1660) moet zijn geweest.

Lees verder na de advertentie

Het schilderij is vanaf 13 februari weer te zien in de ten­toon­stel­ling 'Ferhaal fan Fryslân'

"Het was duidelijk dat het uit het atelier van Rembrandt kwam, en er waren al vermoedens", zegt Rouke van der Hoek van het Fries Museum. "In het Amsterdamse Rembrandthuis is het vergeleken met andere werken van Flinck. Veel elementen zijn des Flincks, zogezegd, zoals het blosje op haar wangen. Ook is vastgesteld dat het stukje op haar neus met dezelfde verf als een ander Flinck-portret moet zijn gemaakt."

Wanneer Flinck het portret schilderde is niet precies bekend, wel is het volgens het museum van een tekening geschilderd en heeft Uylenburgh er dus niet voor geposeerd.

Het schilderij is vanaf volgende week dinsdag (13 februari) weer te zien in de tentoonstelling 'Ferhaal fan Fryslân' in het Fries Museum, en vanaf 24 november in de tentoonstelling 'Rembrandt en Saskia: Trouwen in de Gouden Eeuw'.

Lees ook de bespreking van de dubbeltentoonstelling over Govert Flinck en die andere meesterleerling, Ferdinand Bol. Spiek niet en bedenk wie de schilder is, Bol of Flinck