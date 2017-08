De vrouw van Monteverdi

Voor mijn gevoel had ik me - want toen al gek op deze opera - enthousiast en goed van mijn taak gekweten. Een illusie die met een enorme mokerslag de grond in werd geboord toen de professor mijn paper met de denigrerende opmerking 'Programmaboekjesstijl' op mijn bureau kwakte.

Daar zat ik met mijn goed gedrag. Geknakt. Maar ik besloot al snel dat ik die uitgespuugde opmerking als geuzentypering zou laten gelden voor mijn verdere omgang met muziek. Wetenschappelijke artikelen, met hun doorwrochte, vaak amper te doorgronden inhoud, dat was niets voor mij. En mijn eigen schrijfsels, daar had de wetenschap ook al niets aan. Enthousiasmerend wilde ik schrijven. En begrijpelijk. Ook voor niet-ingewijden, zodat ze wellicht ingewijden zouden worden.

Biografie

Ik moest aan het voorval terugdenken bij het lezen van de nieuwe Monteverdi-biografie van Silke Leopold. Leopold is een musicologe van formaat, verdiepte zich al eerder in Monteverdi en in 17de-eeuwse opera. Inmiddels is de voormalige hoogleraar met emeritaat en had ze kennelijk tijd om zich nogmaals met Monteverdi bezig te houden. Mooi moment, omdat het immers 450 jaar geleden is dat de componist uit Cremona werd geboren.

Ze somt nog eens alle verloren gegane composities op. En wat zijn dat er veel!

Op meeslepende wijze verhaalt Leopold over de grote Claudio. En ze stipt in een humane en niet hoogdravende stijl allerlei bijzondere details aan, die ervoor zorgen dat Monteverdi gaat leven. Is het voor het begrip van zijn muziek belangrijk om te weten dat Claudio's vrouw Claudia heette? Misschien niet, maar ik vind dit soort observaties leuk.

Claudia krijgt ongewild een belangrijke rol in het relaas, omdat ze overlijdt in september 1607. De Monteverdi's woonden en werkten toen in Mantua, in dienst van hertog Vinzenco Gonzaga. In diens Palazzo Ducale was een half jaar eerder Monteverdi's 'L' Orfeo' in première gegaan, de allereerste echte opera uit de geschiedenis. Leopold koppelt deze twee schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen aan elkaar om aan te tonen dat vreugde en verdriet in elkaars verlengde lagen. Je gaat er toch over nadenken. Zou Monteverdi net als Orpheus naar de onderwereld hebben willen gaan om zijn geliefde Claudia terug te halen?