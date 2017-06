Ze kuieren al kwetterend weer langs velden en wegen om ons te wijzen op al dat gefladder waar je als normaal mens zo weinig oog voor hebt. Met dit weekend een hoogtepunt voor Dorrestijn: hij spotte langs de IJssel een kwak. Ja, een kwak! Een mooi cadeau voor deze onzekere poëet, aangezien de kwak een van zijn 445 lievelingsvogels is.

Maar ook de mannen van ‘Bureau Sport’ zijn goed in obsessies. Deze weken bijten zij zich vast in de Nederlandse sportvrouw. De laatste tijd zijn het immers de vrouwen die de medailles en kampioenschappen winnen en de Nederlandse sportmannen ver achter zich laten. “Bij Bureau Sport zeggen wij dan ook graag: de vrouw lijkt wel de nieuwe man”, aldus Erik Dijkstra en Frank Evenblij.

Ook maakt ‘Bureau Sport’ mooie portretjes. Zo zat de grote Frank Evenblij in het minieme flatje van de eenzame olympisch zwemkampioene Sharon van Rouwendaal. Een meisje dat alle gezelligheid in haar leven overboord zet om te trainen, trainen, trainen. En Erik Dijkstra sprak de eerste Nederlandse vrouw met een stadionverbod, Feyenoordfan Remke van der Kade. Een stoere automonteur die haar lesje inmiddels wel heeft geleerd.

Het programma is de volle 25 minuten leuk. Het ene moment zitten drie topsportsters aan de bar te praten over verdwijnende borsten, exploderende bovenbenen en schouderpartijen die zo breed worden dat gewone dameskleren niet meer passen. Dan weer stapt Frank Evenblij volledig uit zijn comfortzone om met sportende moeders te bespreken hoe je na een zwangerschap weer op topniveau komt. Inclusief details over striae en verzakte bekkenbodems.

Milde humor

Gewiekst van Frank en Erik is dat ze steeds een flard uitzenden van een gesprek met het team van ‘Voetbal Inside’, dat ze ’wellicht het vrouwonvriendelijkste tv-programma aller tijden’ noemen. Als het over vrouwenvoetbal gaat is zeker Johan Derksen gemakkelijk uit de tent gelokt en zegt hij al snel iets fouts als ‘die huisvrouw daar in de mandekking bakt er toch niets van’.

Milde humor regeert bij ‘Bureau Sport’. En waar ze ook maar een millimeter te veel richting clichés of seksisme opschuiven is daar de keiharde Nynke de Jong om de heren te corrigeren. Deze sportieve columniste zapt Derksen weg als het te veel wordt. En geeft Dijkstra en Evenblij uitbranders als ‘zitten jullie met topsportsters aan tafel moet het weer over relaties gaan, of die vrouwen niet te obsessief met hun sport bezig zijn’.

Nee, inderdaad. Alsof leven met bijvoorbeeld een fanatieke vogelaar wel leuk is. Daar hoor je ook nooit iemand naar vragen.