De vriendinnen van 'Sex and the City' vechten elkaar de tent uit

Niet gehinderd door enige ervaring wil actrice Cynthia Nixon, beroemd geworden in de serie ‘Sex and the City’, gouverneur van de staat New York worden. Ze speelde de kritische advocate Miranda en dat imago komt haar nu goed van pas. Cynthia heeft een progressief verkiezingsprogramma. Ze is getrouwd met een vrouw en wil dus werk maken van de homorechten en legalisering van wiet lijkt haar een goed idee. Afgelopen maandag liep ze in de hoofdstad Albany mee in een demonstratie tegen klimaatverandering.

Lees verder na de advertentie

Sarah Jessica Parker © Photo News

Diezelfde middag presenteerde oud-collega Sarah Jessica Parker in Manhattan haar zoveelste kledingcollectie. Zij was de modebewuste shopaholic Carrie in ‘Sex and the City’ en daarop bouwde ze verder in het echte leven. Natuurlijk had ze maandag schoenen met torenhoge hakken in de aanbieding, want daarvan had Carrie er in de serie kasten vol, en trouwe fans vragen daar nog steeds om.

Op een rol in een succesvolle serie kun je, zo blijkt maar weer, een leven lang teren. De eerste aflevering van de comedy over vier vrijgezelle vriendinnen in New York werd precies twintig jaar geleden uitgezonden. Destijds was het grensverleggend: vrouwen die ongegeneerd over seks spraken, wisselende contacten hadden en serieuze carrières. Je zou denken dat het hoog tijd is voor een reünie, uiteindelijk komen alle successeries terug. Maar dat zit er niet in. Want Sarah Jessica is in een akelige ruzie verzeild met Kim Cattrall, oftewel mannenverslindster Samantha.

De tekst gaat verder onder de foto

Sarah Jessica Parker & Kim Cattrall in de film 'Sex and the City' (2008) . © Photo News

Toen de serie nog liep, waren er al geruchten over spanningen tussen de actrices, maar ze kwamen pas naar buiten toen er vorig jaar werd gesproken over een vervolg in de vorm van een bioscoopfilm. Daarvan waren er sinds het einde van de serie al twee. Sarah Jessica was de gangmaker voor nummer drie, Cynthia wilde wel weer – ze was toen nog niet politiek actief – en ook Kristin Davis kroop graag weer in de huid van de romantische Charlotte. Maar Kim had geen zin en daarmee was het project van de baan, tot grote teleurstelling van de fans en Sarah Jessica. Kim was woedend dat zij de schuld kreeg en in een tv-interview zei ze dat ze nooit bevriend was met de andere actrices.

Laat het me nog een keer duidelijk zeggen: je bent geen familie, je bent geen vriendin Kim Cattrall (Samantha) tegen Sarah Jessica Parker (Carrie)