De voorstelling 'Neelie!' is verkneukeltheater

Lees verder na de advertentie

Mensen met macht zijn vaak fascinerende wezens, waar met interesse en jaloezie naar wordt gekeken. Welke offers hebben ze moeten brengen en welke koppen moesten daarvoor rollen?

Theatergroep Suburbia neemt Eurocommissaris Neelie Kroes als onderwerp van hun nieuwe voorstelling, simpelweg 'Neelie!' getiteld. Het stuk schetst een (op feiten en fictie gebaseerd) portret van haar leven, van jong meisje, verkleed als engeltje tijdens de bevrijding, tot de oude en eenzame dame die eindelijk haar doel bereikt: Eurocommissaris worden.

Tekst loopt door onder de trailer.

Toneelschrijver Léon van der Sanden schreef een overvloedige, vaak bliksemsnel schakelende tekst die dankzij een klein retrospectief kader (Neelie moet alle ballast uit het verleden verbranden om Eurocommissaris te kunnen worden) het leven van Kroes schetst. Zo wordt duidelijk hoe ze al tijdens haar studententijd bevriend raakte met VVD-mannen als Frank de Grave en Hans Wiegel. Hoe ze zich met mantelpakjes, hoge hakken en glimmend gelakte nagels bij mannenbolwerken zoals de Kamer van Koophandel naar binnen werkte, om vervolgens de politiek in te gaan. Ze trouwt vanwege de liefde en krijgt een kind, maar haar carrière gaat altijd voor het gezin. Het is fascinerend te zien hoe ze overal een vinger in de pap heeft en bij alle hoge heren vriendendiensten voor elkaar krijgt, waarbij ze middelen als chantage en verleiding niet schuwt.

Zelfs haar verdriet bij de dood van haar vader raakt de toeschouwer niet.

Haar geheime liefde Frans Swarttouw, bestuursvoorzitter van Fokker, helpt ze op allerlei manieren om zijn bedrijf internationaal toonaangevend te houden. Wat hem aantrekkelijk maakt? Het feit dat hij haar commandeert: 'Neel, ga liggen!' en hartstochtelijk met haar vrijt. Heel wat anders dan haar andere liefdes, marineofficier Kroes en later PvdA'er Bram Peper, beiden romantische zielen die zich uiteindelijk te veel naar haar nukken buigen, waardoor ze hen verlaat.

De jonge regisseur Julia Bless regisseerde het stuk vaardig en in een sneltreinvaart, met zes mannen voor alle bijrollen rondom hoofdrolspeelster Carine Crutzen. Vrijwel alle scènes, soms van slechts enkele seconden lang, lopen soepel in elkaar over met een minimaal changementje en een bijpassend deuntje. De mannen zijn als een geoliede machine. Crutzen zelf doet een goede poging om Kroes overtuigend vorm te geven. Het is dan ook jammer dat ze te weinig ruimte krijgt om er een psychologisch geloofwaardig personage van te maken.

Zelfs haar verdriet bij de dood van haar vader raakt de toeschouwer niet. Neelie! is meer kijk- en verkneukeltheater dan meevoeltheater.

Gezien op 16/10/2017 in het Oude Luxor Rotterdam (www.theatergroepsuburbia.nl)