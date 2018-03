De vileinste vete van Hollywood

Zolang ze er nog is, laat ze haar reputatie niet besmeuren. En dus spande actrice Olivia de Havilland, 101 jaar oud, een rechtszaak aan tegen de makers van de tv-serie ‘Feud’. Daarin wordt Olivia op een weinig vleiende manier gespeeld door Catherine Zeta-Jones. Een vileine roddeltante zou ze zijn geweest. “Ze hebben nooit mijn toestemming gevraagd en ze leggen me woorden in de mond”, zegt Olivia. En dat pikt de kranige hoogbejaarde niet.

Joan genoot van haar zoete wraak, want Olivia was altijd voorgetrokken door hun ambitieuze moeder, die Joan dwong een andere achternaam te kiezen

Het is al dertig jaar geleden dat de actrice voor het laatst in een film speelde en haar grote successen vierde ze in de jaren dertig en veertig, de gouden jaren van Hollywood. Negen keer speelde ze de geliefde van hartenbreker Errol Flynn in avonturenfilms als ‘Robin Hood’ en ‘Captain Blood’. Ze had een belangrijke bijrol in de film der films ‘Gone with the Wind’ en won twee Oscars.

Crawford en Davis Na haar tweede huwelijk, in 1955 met een Franse journalist, ging ze in Parijs wonen en verdween langzaam uit de spotlights. Tot de gewraakte tv-serie. ‘Feud’ gaat helemaal niet over Olivia, ze speelt slechts een bijrol. Centraal staat de vete tussen twee andere Hollywood-legendes, Joan Crawford en Bette Davis. Hun wederzijdse haat werd puntig samengevat door Bette toen ze over Joan zei: “Ik zou niet op haar pissen als ze in brand stond”. Olivia was een vriendin van Bette en zo wandelt ze de serie in. Op een gegeven moment roddelt ze over haar zus en noemt die een bitch. “Dat woord”, zegt de echte Olivia nu, “heb ik nooit gebruikt”. Had ze dan zo’n goede relatie met haar zus? Zeker niet, die twee haatten elkaar minstens zo erg als Crawford en Davis. Olivia’s jongere zus, Joan Fontaine, was ook actrice, een lieveling van Hitchcock. In 1942 waren ze beiden genomineerd voor dezelfde Oscar. Joan won. Olivia wilde als goede verliezer haar zus feliciteren, maar die weigerde haar hand.