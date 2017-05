De Verlichting in je eigen handen

Wie kan mij vertellen wat hij op deze plaat ziet", vraagt de museumgids aan haar gehoor. "Een vrouw...", zegt een van de leerlingen, aanvankelijk nog wat aarzelend. "Met achter haar de zon, daardoor straalt ze helemaal."

In de bibliotheek van het Haarlemse Teylers Museum buigt een groepje leerlingen zich over de beroemde frontispice, van de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, die halverwege de 18de eeuw in Frankrijk verscheen. En inderdaad, de dame die daarop staat, baadt in het licht. Ze staat symbool voor de waarheid, legt de gids uit. Twee figuren ontdoen haar van haar sluier: de rede en de filosofie.

Het bezoek maakt deel uit van het educatieve project 'Wikipedia van de Verlichting'. Teylers Museum heeft dit nog maar net ontwikkeld, de leerlingen van vandaag doen mee met een pilot van het project. Gisteren is er al een groep leerlingen langs geweest en morgen volgt de laatste lichting. Straks hebben alle 5-VWO-leerlingen van het Haarlemse Lyceum Sancta die geschiedenis in hun profiel hebben kennis gemaakt met de Verlichting.

Besef

Maar waarom eigenlijk? Allereerst behoort het onderwerp tot de examenstof. Maar geschiedenisdocent Erik Lips wil dat ze ook het belang van de Verlichting beseffen. "De idealen van toen geven onze maatschappij nog steeds vorm. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we het recht hebben om zelf invulling te geven aan ons leven. Of de bescherming van burgers tegen willekeur van de staat. Ik wil mijn leerlingen meegeven dat je met die erfenis zuinig moet omspringen. Het is nogal abstracte stof als je zestien bent, dus moet je zoeken naar ingangen om dit belangrijke verhaal toegankelijk te maken."

Teylers Museum ontwikkelde er een programma voor. "We waren dat aan onze stand verplicht", aldus educatief medewerker Fieke Kroon. "Wij zijn hét museum in Nederland waar de Verlichting nog tastbaar aanwezig is. De eerste aankoop in 1780 was een eerste druk van de Encyclopédie. Die 28 dikke banden vol kennis zijn gaan gelden als hét symbool voor die periode." In het klaslokaal ging het al over Denis Diderot en Jean le Rond D'Alembert en hun ambitie om de meest actuele kennis toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Maar om hun megawerk van 250 jaar oud met eigen ogen te zien en hierin te bladeren, dat is van een andere orde.

Dus gaan de leerlingen deze middag de trap op, over de balustrade en vervolgens een deur door: de bibliotheek van Teylers. Eikenhouten kasten tot aan het hoge plafond, lange rijen met ingebonden werken. De lichtval is gedempt. Even moeten de ogen wennen en dan klinken er 'oh's' en 'ah's'. Er wordt zelfs een enkele selfie gemaakt - op de foto met de Encyclopédie.

Wie iets wil weten, raadpleegt tegenwoordig Wikipedia, maar destijds was vrije toegang tot kennis verre van vanzelfsprekend. Diderot en D'Alembert leefden in de tijd van het ancien régime en hadden voortdurend te kampen met censuur. Staat en kerk, vaak met elkaar vervlochten, stelden vast van welke opvattingen de bevolking kennis mocht nemen.