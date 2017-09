De verhoudingen in de EU dicteren: Merkel + Macron = Mercron

Mercron is het resultaat van wat Engelsen name blending of name meshing noemen: het vermengen van de namen van de personen die een liefdeskoppel of een onafscheidelijk duo vormen tot een nieuwe eigennaam. Zo raakte het Amerikaanse presidentiële koppel Bill en Hillary Clinton ooit bekend als Billary, terwijl het Hollywoodduo Brad Pitt en Angelina Jolie in de showwereld nog altijd - ook al lijkt de liefde wat bekoeld te zijn - als Brangelina wordt aangeduid.

Soms worden zulke taalvormen mengnamen of porte-manteaunamen genoemd, maar een ingeburgerd woord voor dit fenomeen is er in onze taal nog niet. Met een paar jaar Mercron (of Merkron?) voor de boeg wordt de behoefte daaraan wel acuut.

De bouw van zo'n gemengde eigennaam zegt veel over de onderlinge verhoudingen tussen de personen wier namen worden gecombineerd. Het is niet toevallig dat Merkel vooropstaat in Mercron en dat zelfs de Fransen het niet hebben over Emmangelina (te frivool) of over Macrel (dat associaties kan oproepen met maquerelle oftewel hoerenmadam). De volgorde van de namen in Mercron maakt duidelijk hoe de machtsverhoudingen in Europa liggen.

Zelfs als Merkel verliest, zal de mengnaam die Schulz en Macron dan krijgen de verhoudingen in Europa feilloos weerspiegelen: Schucron.

