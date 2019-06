De verhalen van zijn mbo’ers zijn een goudmijn voor Kees van Amstel

Mbo-leerlingen spelen maar zelden de hoofdrol in een cabaretvoorstelling. Kees van Amstel laat zien hoe jammer dat is. Twee dagen per week geeft hij les op een Haags mbo en dat is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de comedy waaraan hij de rest van zijn tijd besteedt. De uitspraken die Van Amstel zijn leerlingen in de mond legt zijn soms stuitend, dan weer hilarisch, maar altijd van een ontroerende directheid.

In zijn nieuwe voorstelling ‘Een bang jongetje dat hele enge dingen doet’ ligt de nadruk op de generatiekloof die Van Amstel (54) voelt tussen zichzelf en de mbo’ers. Hij vindt ze truttig. Op werkweek met de klas gaan ze niet stiekem zuipen, maar met elkaar Netflix kijken in het hostel. Van Amstel maakt zich er kwaad over, maar is ook jaloers. Het typeert zijn zelfspot, die zorgt voor een hoge gunfactor.

De twee kanten van zijn per­soon­lijk­heid, de zoektocht naar veiligheid én naar avontuur, komen steeds terug

Dat de show technisch sterk in elkaar zit, draagt hier zeker ook aan bij. Niet alleen is Van Amstel een goede verteller en geoefende grappenmaker, hij weet ook knap een rode draad in zijn voorstelling te verweven die toch niet al te dwingend is. De kern daarvan is de diagnose van zijn therapeut, die Van Amstel omschreef als een bang jongetje dat toch ook hele enge dingen doet. Die twee kanten van zijn persoonlijkheid, de zoektocht naar veiligheid én naar avontuur, komen steeds terug. Ze zitten ook mooi verwerkt in het decor, waarin twee opblaasfauteuils, één feloranje en één felgroen, prominent figureren.

Grofheid Van Amstel toont zijn technische beheersing ook in het gebruik van videoprojecties, die een aantal keer zijn verhaal doorsnijden. Zoiets voelt al snel gekunsteld, maar dat is hier niet het geval. Mede dankzij de kundige regie van Hans Sibbel (Lebbis) gaan de beelden naadloos op in de show. Vanwege al dat vakmanschap vergeef je Van Amstel graag dat 'Een bang jongetje' inhoudelijk niet zo spannend is. De verhalen over zijn mbo-leerlingen blijven een goudmijn, maar ze beginnen op den duur wel een beetje op elkaar te lijken. En Van Amstels dubbelzinnige persoonlijkheid van thrillseeker met een hang naar comfort doet toch ook wat clichématig aan. Tenslotte is het jammer dat er sporadisch wat racistische humor in de voorstelling zit. Liever had Van Amstel die weggelaten. De grofheid voelt bij hem weinig authentiek en doet afbreuk aan een verder fraai programma.