Een oude man die rondscharrelt in zijn tuin, zo zou je 'Garden of Life' kunnen samenvatten, maar wat een pareltje wist de Nederlandse documentairemaker Marco Niemeijer ervan te maken. Niemeijer raakte geïntrigeerd door zijn 82-jarige schoonvader Leo, een voormalige leraar en enthousiaste wereldreiziger die zich getroffen door Alzheimer hele dagen terugtrok in zijn tuin. Hij besloot hem een jaar lang met de camera te volgen, met toestemming van Leo die het leuk vond om gefilmd te worden. Niemeijer beperkte zich daarbij tot Leo's rondgang door zijn tuin, zijn domein.

Gadegeslagen door twee stenen engelen schudt hij aan struiken en bomen. Hij voelt aan de rozen en hortensia's, verwijdert dode bladeren, om plaats te maken voor het nieuwe groen. Soms is hij helder, vaker is hij verzonken in zijn eigen wereld. Terwijl de seizoenen verstrijken, wordt hij fragieler, warriger. Het blijkt uit kleine gesprekjes of een incidentele toelichting van de regisseur. Riet, zijn vrouw, heeft een verzorgingstehuis voorgesteld, vernemen we, maar op de dag dat ze hem kwamen halen, weigerde hij mee te gaan. Leo blijft bij zijn tuin.

En zo ontstaat langzaam een teder portret van een man en zijn laatste halte, een miniatuurtje over de vergankelijkheid van het leven en de troost van de natuur, mooi geïllustreerd met Leo's oude vakantiefilmpjes waarin de omringende natuur ook al een prominente rol speelde.

Sterk is dat familie en zorgverleners buiten beeld blijven, of althans, grotendeels. Dit is geen film over het verdriet van de omstanders, iets waar Heleen van Royen in het filmportret van haar dementerende moeder ('Het Doet Zo Zeer') wel uitgebreid op inging. 'Garden of Life' is ingetogener, laat de wereld zien zoals Leo hem ervaart. Ontroerend in al zijn eenvoud.

