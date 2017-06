De vader van het perfecte gezin bleek een monster

De botsingen tussen een glimlachende Cliff Huxtable en zijn vijf kinderen, de lieve werkende moeder. Het was bij hen zo alledaags en gezellig dat je er bij wilde zijn.

Hoeveel mensen hebben daarom niet de waarheid willen negeren, decennialang. Sinds 2014 kwamen bijna zestig vrouwen met hun verhaal naar buiten. Ze wilden een graantje van zijn beroemdheid meepikken of roken geld, was de reactie.

Die tijd is voorbij. Maandag werd de machtige en rijke acteur, producent en komiek Bill Cosby (79) voorgeleid voor de rechter in Norristown, Pennsylvania. Open en grappig kijkt hij niet meer. Zijn blik is boos als van een roofdier in het nauw.

Maar een roofdier was hij, bleek uit de documentaire 'Bill Cosby: Fall of an American Icon' op BBC2 maandag. Nog steeds valt niet te rijmen hoe deze goedzak al die jonge meisjes kon drogeren en daarna als willoos slachtoffer verkrachten. De gedetailleerde verhalen van Victoria Valentino, Lili Bernard en andere vrouwen kleurden het ongeloof in.

Rolmodel

Bernard liep als jonge actrice een jaar mee op de set van de show met 'mentor' Bill Cosby, wachtend op een beloofd rolletje. "Je bent een van mijn kinderen", zei hij vaak. Tot hij op een avond zijn 'dochter' een vies bruin drankje gaf, wachtte tot haar ogen wegdraaiden en haar op de grond ging nemen - ontspannen en zonder tegenpruttelen.

Hij had iedereen kunnen krijgen en had geld zat voor escortdames. Kennelijk was het nog een tikje lekkerder om zo'n meisje haar wil te ontnemen en seks te hebben met een bewusteloos lichaam. 'America's dad' bleek een monster. Dat is het ultieme verraad voor de slachtoffers, de zwarte gemeenschap en de vele miljoenen kijkers.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Bill Cosby © AP

De BBC-documentaire zocht niet naar drijfveren maar onderzocht hoe Cosby er decennialang mee wegkwam. De vrouwen durfden niet naar de politie en de media want wie zou hen geloven? Hij was steenrijk, kon carrières maken of breken, en hij was de favoriete vader van de halve westerse wereld. Voor de zwarte gemeenschap was hij bovendien het grote, morele rolmodel. Als eerste zwarte acteur had hij op zijn 28ste een rol gekregen als slimme good guy in plaats van bad guy in de populaire detectiveserie 'I Spy'. Twee decennia later presenteerde De Cosby Show (eindelijk eens) een stabiel, liefdevol zwart gezin, met moeder Clair Huxtable bovendien als succesvol advocaat. Ras en emancipatie waren juist niet onderwerp van gesprek; revolutionair. Dat hij ook nog miljoenen dollars doneerde aan universitaire educatie voor zwarten, en moraliserende speeches hield voor de zwarte gemeenschap maakte het rookgordijn compleet.

Het verhaal brak pas door in 2014 toen een zwarte komiek de aantijgingen van verkrachtingen in herinnering bracht. Zwarte kritiek, van binnenuit, dat was voer voor sociale media. De vrouwen hadden alleen zo lang gezwegen dat slechts de zaak van Andrea Constand uit 2004 niet verjaard was. Die is nu heropend, en draagt het gewicht van tientallen vrouwenlevens. Ik hoop met hen op tien jaar cel.