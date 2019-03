De vaas met klaprozen: typisch een schilderij van een Van Gogh met geldgebrek

Het werk is eigendom van het Wadsworth Atheneum in Connecticut. Maar dat Amerikaanse museum had het niet in zijn expositie hangen, omdat aan de authenticiteit werd getwijfeld. Die twijfel was er niet in 1957, toen het museum het werk in bezit kreeg uit de nalatenschap van schrijfster Anne Parrish. En ook nog niet in de jaren zeventig, toen het doek 'Vaas met klaprozen' voorkwam in gezaghebbende overzichten van het werk van de Nederlandse meester. Maar daarna gingen kenners twijfelen, stijl en techniek zouden atypisch zijn voor Van Gogh, en 'Vaas met klaprozen' belandde in het depot.

Komende maand komt het daar weer uit en volgend jaar komt het werk naar Europa voor een expositie in Potsdam. Want deskundigen van het Van Gogh Museum in Amsterdam hebben nu vastgesteld dat het werk zeker van de beroemde meester is.

Het canvas is hergebruikt, zoals te verwachten was bij een Van Gogh met geldgebrek

Net als bij een misdaad is er direct en indirect bewijs: sporen en belastende omstandigheden. De sporen zijn het canvas, de verf, de penseelstreken. Indirect bewijs komt uit het onderwerp. 'Vaas met klaprozen' wordt gedateerd in de vroege zomer van 1886. Van Gogh was net in Parijs gearriveerd. In brieven meldt hij geen geld te hebben voor modellen. Hij moet zijn toevlucht nemen tot stillevens. En Van Gogh hield van klaprozen, dat was al bekend, en die zullen in die vroege zomer van 1886 in Parijs zeker in bloei hebben gestaan.

Indirect bewijs zijn ook de restanten van een portret die met röntgenstralen zichtbaar werden. Het canvas is hergebruikt, zoals te verwachten was bij een Van Gogh met geldgebrek.

