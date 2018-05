De tweeduizendjarige geschiedenis van Nijmegen ligt letterlijk voor het grijpen

Kijk naar links en je ziet resten van een Romeinse kademuur van tweeduizend jaar oud, vlak daarachter een stuk veertiende-eeuws stadskasteel en recht vooruit de overblijfselen van een verdedigingstoren uit de zestiende eeuw. Diep onder de grond, tussen de Valkhofheuvel en de Waal, ligt de tweeduizendjarige geschiedenis van Nijmegen letterlijk voor het grijpen.

Bezoekers van het nieuwe museum De Bastei kunnen sinds zaterdag zelf ronddwalen door de gangen om de historie van de oudste stad van Nederland te proeven, ruiken en voelen. De toren is de enig bewaard gebleven bastei in Nederland en werd in 1987 ontdekt tijdens de sloop van een aantal gebouwen aan de Waalkade. Die zogenoemde Stratemakerstoren werd gerestaureerd en was sinds 1995 te bezoeken.

In 2009 ontstond het plan van de Stratemakerstoren en het Natuurmuseum Nijmegen om samen verder te gaan. "Het Natuurmuseum zat in het centrum, maar we wilden graag nog dichter bij de natuur zitten", vertelt Gerard Mangnus, directeur van De Bastei. "Nijmegen heeft van oudsher een bijzondere band met de Waal en het rivierlandschap. Vanaf deze plek heb je uitzicht over dat hele gebied. De Bastei ligt letterlijk op de grens van stad en natuur."

Duurzaamheid

Over de oude verdedigingstoren is met veel vernuft een duurzaam gebouw neergezet. Dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de bouw werd de ene na de andere historische verrassing uit tweeduizend jaar geschiedenis blootgelegd. Het nieuw gevonden oude erfgoed kreeg een plek in De Bastei, al betekende dit dat de bouwplannen meerdere keren flink moesten worden aangepast.

Er werd drie jaar lang gegraven en gebouwd, veel langer dan vooraf werd gedacht. En het pakte ook een stuk duurder uit dan verwacht. In totaal kostte de bouw van het nieuwe museum zo'n 10 miljoen euro, terwijl aanvankelijk werd uitgegaan van ruim 7 miljoen.

Wie vanuit de ondergrondse gangen opklimt in de toren, loopt vanuit het verre verleden naar het heden. Hier wordt het verhaal van de rivierdelta verteld. "We hebben geen potvis of andere grote publiekstrekker in onze collectie. We richten ons vooral op de regionale natuurhistorie van het rivierlandschap en de planten en dieren die hier voorkomen, zoals bijvoorbeeld de bever en de zwarte stern", zegt Mangnus. "De rivier was een belangrijke levensader voor de stad, maar is soms ook een bedreiging. Daarom worden er ingrepen gedaan, zoals de aanleg van de Spiegelwaal. Die kun je vanaf hier zien liggen."

Ook Staatsbosbeheer doet mee in De Bastei. "Normaal vind je onze bezoekerscentra middenin de natuur, nu zitten we in hartje stad", zegt boswachter Thijmen van Heerde. Hij wijst: "Als je vanaf hier 300 meter die kant op loopt, sta je midden in de Stadswaard en Ooijpolder". Onder het motto 'binnen kijken, buiten ervaren' is er veel aandacht voor duurzaamheid en natuureducatie.