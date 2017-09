De Trumps redden het niet in Vanity Fair; de Oranjes wel

Bij de start van het nieuwe modeseizoen merkten CNN en Breitbart News onder andere op dat het blad een politieke boodschap afgeeft door Melania Trump niet op de lijst van best geklede mensen van 2017 te plaatsen. "Alleen liberalen en Trump-critici haalden de lijst van Vanity Fair", becommentarieerden ze.

Melania Trump, die zich - hoewel Amerikaanse ontwerpers als Tom Ford en Marc Jacobs weigeren voor haar te werken - graag kleedt in topmerken, sierde vorige maand nog wel de cover van de Mexicaanse editie van het blad. Maar het contrast met Donald, die weinig belangstelling voor zijn garderobe schijnt te hebben, is te groot om als 'mooi koppel' bekend te staan.

Obama's het best gekleed

Het waren de Obama's, die dit jaar toch grotendeels buiten het oog van de camera's verkeerden, die wel gerekend worden tot de best geklede koppels van de wereld. Ook Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, geen natuurlijke vrienden van Trump, behoren volgens het modeblad tot de drie best geklede koppels ter wereld.

De minst politieke keuze van Vanity Fair is die voor het derde stel: koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Máxima behoort inmiddels wel tot de bekende gezichten in het blad. Vorig jaar en in 2014 was ze al een van de best geklede vrouwen ter wereld. Het is nu voor het eerst dat zij samen met Willem-Alexander geroemd wordt om stijl.

Het blad is vol lof over de kleding van het koningspaar tijdens een staatsbezoek van de president van Mozambique aan Paleis Noordeinde. Willem-Alexander droeg toen een marineblauw streeppak en Máxima een blauwe japon van de Servische ontwerpster Roksanda.