De Tour in beeld brengen is een tour de force

Omdat een Nederlander voor het eerst in dertig jaar de gele trui kreeg zaterdag, hadden de Tour de France-programma’s aanzuigkracht tien. Zoals dat gaat met een opmerkelijke gebeurtenis wil je er alles van weten. Je wilt het van links en rechts kunnen aanvliegen, vanuit gisteren en morgen. Mike Teunissen, het hulpje van de gevallen sprint-favoriet Dylan Groenewegen, won de eerste etappe, én de gele trui voor het eerst sinds Erik Breukink in 1989. De Tour vertrok ook nog vanuit Brussel omdat de grote Belg Eddy Merckx vijftig jaar geleden zijn eerste Tour won. Zo kwam de wielerronde wel heel dichtbij.

Ik schakelde dus eerst naar ‘Tour du Jour’ op RTL7, waar ik ondergedompeld werd in iets te veel detail (ho ho, ik ben zo’n Tourkijker die zich pas op dag één erin begint te verdiepen). Michael Boogerd kletste er met de andere heren op los over ploegen en renners en ik moest constateren dat ik het niet kon volgen. Gek, dat heb ik bij NOS-Tourprogramma ‘De Avondetappe’ nou nooit. Misschien komt het doordat Dione de Graaff een vrouw is en zich in verschillende doelgroepen kan inleven, misschien doordat ze rustig praat. Of doordat ze met Herman van der Zandt zo’n relaxed duo is geworden. Samen hebben ze een formule gevonden waarin ze leek en kenner meenemen. Aan tafel zit de immer heldere analyticus Danny Nelissen, een jonge prof en nog een gast. Herman is zoals altijd op pad en probeert gewoon dichtbij te komen.

Alsof je er even bij bent

Al staat hij bij de rennersbus, of wendt hij de camera naar boven om het hotelraam van Mike Teunissen te filmen, door hem ben je er even bij. Ik hoef niet zo nodig alle feitjes te kennen, ik wil die Tour beleven. Maar eerlijk is eerlijk met die hoge informatiedichtheid van Tour du Jour: ik behoor niet tot de specifieke doelgroep van de mannenzender RTL7. In dat doelgroepen-onderscheid doet de talkshow het dus goed. Overigens voelt ook RTL4 de doelgroep beter aan dan ik dacht. In mijn column over ‘Het Spaanse Dorp: Polopos’ zaterdag noemde ik per abuis de kijkcijfers van de herhaling: 125.000, terwijl een stabiele groep van ruim een half miljoen mensen elke dag op de realityserie afstemt. Het gaat er in tv-land om een eigen publiek te vinden. Soms steek je er als kijker ook wat van op, om een andere zender dan die van je eigen bloedgroep te kijken.

Tour du Jour-verslaggever Filemon Wesselink stelde Teunissen vragen waarop ik de antwoorden echt wilde weten. Waarom zijn vroegere ervaring als veldrijder zo nuttig was bijvoorbeeld. “Je bent explosiever, technischer, kunt beter met je fiets omgaan”, legde hij uit. Beelden van een volkomen bemodderde Teunissen vertelden de rest. Hij leerde risico nemen en elke kans meteen benutten. Dat deed hij toen zijn voorman viel en hij zelf voor de winst durfde te gaan. Het is de mentaliteit van een echte winnaar, leerde ik weer in het aardige Tourprogramma van de Belgen op Eén: ‘Vive le Vélo’. Natuurlijk lag daar de focus op Merckx. Vijf keer de Tour gewonnen, vijf keer de Giro, een keer de ronde van Spanje. Niet voor niets had hij de bijnaam De Kannibaal. Hij vrat ze allemaal op. Dus gewoon voluit gaan jongens! Geef ons na het damesvoetbal en naast de Giro Rosa ook iets om voor aan de buis gekluisterd te zitten.

