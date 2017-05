De terugkeer van Jaap van Zweden bij het Concertgebouworkest werd een triomf

Strak, scherp, bijtend, uitgebeend. De sferen die Jaap van Zweden met het Concertgebouworkest in Sjostakovitsj' Achtste symfonie opriep, verrieden een even formidabel afgemeten als superieur afgewerkte interpretatie van deze oorlogspartituur uit 1943. Geen nootje ontsnapte aan die strakke en precieze slag die Van Zweden eigen is. Een prachtig illustrerende dirigent die met zijn handen muziek zichtbaar kan maken, weggemoffelde frases subtiel uit de wirwar weet te halen.

En ondertussen beitelde en boetseerde hij met zijn musici in ruim vijfenzestig minuten met haitinkiaans overzicht aan een spanningsboog. Zo'n boog waaronder alle vijf symfoniedelen heel natuurlijk hun plek opeisten en gezamenlijk alleen maar in die ene maat konden uitmonden die Van Zweden al die tijd al op zijn net- en trommelvlies had. Dat zachte einde was bij Van Zweden werkelijk superzacht, met die raadselachtige fluittonen die vreemd klinken, maar onnoemelijk troostend zijn.

Niet van deze wereld hoe mooi Kersten McCall daar speelde en daarvóór hadden ettelijke collega's van hem hun soli ook al zo grandioos uitgevoerd. Allemaal musici die Van Zweden waarschijnlijk hiervoor niet kende, omdat het in 2008 was dat de Amsterdammer het Concertgebouworkest voor het laatst dirigeerde. In dat decennium is er een hoop gebeurd. Het orkest verjongde en Van Zweden spurtte door een flitsende carrière in het buitenland, van het ene muzikale hoogtepunt naar het andere, met de benoeming tot chef van het New York Philharmonic als laatste mijlpaal.

Van eventueel hartzeer over waarom die terugkeer naar Amsterdam zo lang moest duren was woensdagavond helemaal niets te merken. Er is een nieuw enerverend elan tussen Van Zweden en het orkest, waar hij zo lang concertmeester was. Het publiek pikte dat elan feilloos op en de terugkeer van 'onze Jaap' werd een triomf. Van Zweden haalde in het eerste deel, dat soms op een enorm uitvergroot strijkkwartet lijkt, een sensationele klank uit de strijkers.

Voor de pauze speelde Denis Kozhukhin het flitsende Derde pianoconcert van Prokofjev. Een bijna niet foutloos te nemen horde, maar de Rus liet zich niet kennen en denderde met schijnbaar het grootste gemak door al die noten heen. Strak begeleid door Van Zweden, die Kozhukhin op de millimeter volgde.

Een zeer geslaagde avond in meerdere opzichten. Volgend seizoen is Van Zweden terug bij het orkest voor Bruckners Achtste, en met zijn New Yorkse orkest opent hij in 2020 het grote Mahler Feest met de Eerste en Tweede symfonie.

Morgen te beluisteren om 14:00 via NPO Radio 4.

