De televisie gaat steeds vaker uit

Traditioneel televisiekijken, met afstandsbediening in de hand, doet u er nog aan? De Nederlander brengt steeds minder tijd voor de tv door. Vorig jaar keek hij gemiddeld 178 minuten per dag naar de televisie volgens de programmagids, blijkt uit de jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO): bijna drie uur. Dat is vijf minuten korter dan in 2016.

Hoewel de daling met drie procent minder fors is dan vorig jaar (-3,7 procent), zet de trend door: kijkers verruilen de tv steeds vaker voor video-on-demand-diensten als NPO Start, RTL XL, Netflix en YouTube.

Bovendien kijken Nederlanders hun favoriete tv-programma’s en andere video’s heus niet alleen op dat zwarte kastje: de tablet, laptop en smartphone verdringen het tv-scherm, aldus SKO, die deze cijfers niet heeft meegeteld bij de tv-kijktijd. Volgende week komt de stichting met cijfers over het kijkgedrag op die alternatieve apparaten.

Het beeld sluit aan bij onlangs verschenen cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper, waaruit bleek dat YouTube en Netflix bovenaan de ranglijst van meest geïnstalleerde videoapps op smartphone prijken. Meer dan zeven miljoen Nederlanders hebben YouTube op hun mobieltje staan. En Netflix? Die app is bijna vier miljoen keer gedownload.

Sport is een van de weinige genres waarvoor mensen de televisie aanzetten

Tekenend in de SKO-rapportage is dat het percentage ‘uitgesteld kijken’ binnen zes dagen na de dag van de uitzending steeg van 6,9 procent (2016) naar 8,6 procent van de totale kijktijd vorig jaar. Dat staat gelijk aan een kwartier kijken per dag. In de leeftijdsgroep 20-34 jaar zitten met een aandeel van 11,8 procent de meeste ‘uitgestelde kijkers’.