De taal kan een harnas zijn. Liesbeth Lagemaat heeft het opnieuw aangegord in haar dichtbundel

Toch is zo’n klein glazen wachthok niet het soort abri waar Liesbeth Lagemaat het over heeft als ze in haar nieuwe bundel schrijft: “Schuilen? Als je moet, als je kunt, onder een bespogen // blad, een krantflard of het vergeetdozige botje van gekloven kip. Ik leg een / veertje voor je neer, kruip daar dan onder”. Geen hard glas, maar een ‘verenkurasje’, een mens past er nauwelijks onder.

Al vanaf haar debuut, ‘Een grimwoud in mijn keel’, geldt Lagemaat als een eigenzinnig dichter, een schepper van sprookjesachtige, vaak grimmige werelden, die soms lastig doordringbaar waren. Het sterk gecomponeerde ‘Abri’ is - net als haar vorige bundel - opener, de reeksen hebben een min of meer verhalend karakter.

De taal kan een harnas zijn. Lagemaat heeft het opnieuw aangegord

Meteen de eerste woorden al, trekken de lezer de bundel in. “Je had nog extra eieren laten komen vanochtend. Ze hoefde niet aan te bellen, / kon de mand zo de hal in schuiven. De deur op een kier. Later op de dag zou je // naar beneden, echt.”

Chinese muurbekleding We zijn beland in de wereld van Pyke Koch. Ergens vertoont Lagemaats poëzie wel overeenkomsten met zijn magisch-realistische werk: “‘t is net als // met alles dat u maakt Koch, een mens moet er zijn hoofd een slag bij draaien / dan past het precies.” De liefde voor beeldende kunst spreekt overal. Achter taferelen gezien op Chinese muurbekleding in Oud-Amelisweerd, bijvoorbeeld, vindt ze evengoed een verhaal: “Je had je allang verstrooid in het water, // was van man van dichter van klinkend woord een ruisen geworden.” Haar reeksen zijn even strak - ieder vers telt tweeregelige strofen - als vloeiend: een gedicht kan halverwege een zin eindigen om in een volgend gedicht gewoon verder te gaan. Met intense beelden weet ze een onderhuidse dreiging voelbaar te maken, zoals haar nu eens prozaïsche dan uiterst gecondenseerde taal spanning creëert. Wat is er bijvoorbeeld in 1900 gebeurd in de leisteengroeve? Met John? Iets met thee met te veel looizuur? Viel hij door een kabel die knapte? Lagemaat laat flarden zien.

Harnas De veelal tijdloze gedichten, kunnen overal gesitueerd zijn, ook nu: de vijf liederen van een soldatenvrouw, die zich laten lezen als manieren van afscheid nemen, van achterblijven, zijn onverwacht actueel. En elders is ze expliciet maatschappijkritisch. Boos zelfs. Op de mens die zich heer en meester waant over de natuur. Die met de bouw van lelijke hotels de kustlijn van (tropische) eilanden verpest, er met zijn koffers als ‘vierkante eieren’ de ‘geur van verderf’ achterlaat. Is er nog iets wat bescherming kan bieden tegen die werkelijkheid van afbraak, dood en verderf? De taal kan een harnas zijn. Lagemaat heeft het opnieuw aangegord. © x Liesbeth Lagemaat

Abri

Wereldbibliotheek; 96 blz. € 19,99