De strijd tussen goed en kwaad hobbelt oorverdovend door

Kingsman: The Golden Circle

Regie: Matthew Vaughn

Met Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore

***

Maar ook de gerenommeerde acteurs in gastrollen. Dat is eveneens de troef van dit tweede deel. Colin Firth, Julianne Moore: ze zijn de pareltjes in een film die verder nauwelijks boven genreconventies uitstijgt.

Wanneer het hoofdkwartier van Kingsman, dat schuilgaat gaat in een Londens winkeltje vol onberispelijke maatkleding, binnen tien minuten in de as is gelegd, gaat agent Eggsy (Egerton) op onderzoek uit.

Onweerstaanbare zakenvrouw

Zo komen we in de binnenlanden van Zuid-Amerika waar drugsbarones Poppy uitstekende zaken doet. Gespeeld door Julianne Moore is deze in primaire kleuren geklede dame een even kille als onweerstaanbare zakenvrouw die zich kapot verveelt in de jungle.

Ondertussen gaat Eggsy een samenwerking aan met de Amerikaanse evenknie Statesman, die een whiskystokerij als façade heeft. En zo hobbelt de strijd tussen goed en kwaad oorverdovend door.

Langdurige achtervolgingen, fikse explosies en geinige actiescènes: eerder stripachtig dan realistisch in beeld gebracht, en best amusant om naar te kijken. Maar je wacht op Jeff Bridges in een frisgeschoren rol als opperspion Champagne, Channing Tatum als moderne cowboy Tequila en op Elton John als...tja, een soort parodie op Elton John.