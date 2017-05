De strenge leraar Nederlands versus de mondige leerling

Het Laks, het Landelijk Aktie Komité Scholieren dat de belangen van gedupeerde eindexamenkandidaten behartigt, vertegenwoordigt de mondige leerling. Dat had je in mijn tijd niet, een leerlingenbond die het opnam tegen de duistere krachten van het eindexamen. Je slaagde of je slaagde niet, je haalde of je faalde. Er werd soms wel gemord in de wandelgangen ('afgrijselijk moeilijk', 'nooit gehad') maar tot meer dan zure gezichten leidde dat niet.

Het Laks behoort samen met clubs als Rover (voor de treinreizigers) en Patiëntenfederatie Nederland tot het mondigheidsgilde dat de voormalige machthebbers in het onderwijs, de gezondheidszorg, het vervoer en andere opvoeders en hulpverleners almaar tot de orde roept. En dus kijk ik mee met die examinandi, blij dat ík niet meer hoef want zou ik het nog wel halen? Eindexamen? Rijbewijs? Zwemdiploma?

Geen glorieuze uitslag Een paar jaar geleden was een tekst die ik in deze krant schreef (over het voetbal als Griekse tragedie, het zou er zo weer in kunnen) onderwerp van het eindexamen Nederlandse tekstverklaring voor Havo-scholieren. Ik maakte dat eindexamen voor de grap en haalde er een bescheiden zeveneneenhalf voor. Geen onvoldoende, dat niet, maar je kunt toch ook niet van een glorieuze uitslag spreken. Kennelijk beheerste ik een kwart van mijn eigen tekst niet. Je mag van een VWO-leerling best verwachten dat ie ook een 'vage' en 'moeilijke' tekst begrijpt Ik troostte me met de gedachte dat sommige teksten voor meerderlei uitleg vatbaar zijn en dat mijn tekst, ook nog licht gewijzigd trouwens, niet meer van mij was, maar het is wel een signaal dat de rigiditeit van het eindexamen niet altijd terecht is, en trouwens zowel de dommen als de hyperintelligenten scoren niet goed op dat soort tests, dat is bekend. Het is echt iets voor het gemiddelde verstand.

Gebrek aan kennis Kennelijk is het geklaag van leerlingen over de te zware eisen voor Nederlands sommige leraren het verkeerde keelgat ingeschoten. In de NRC van afgelopen zaterdag stond een stuk van een van hen, een zeker Gijsbert de Keizer, leraar Nederlands te Maastricht, die het voor het examen Nederlands opnam. De klachten van het Laks, dat het te vaag, te moeilijk en te lang zou zijn schoof hij terzijde. Leerlingen moesten maar toegeven dat het hun eigen gebrek aan kennis en inzicht was dat ze dwarszat. Tjonge, dacht ik, deze rede is hard Heere, wie kan haar aanhoren. Bint is wedergekeerd. Ik was direct geneigd het voor de scholieren op te nemen. Maar heeft Bint misschien niet toch een beetje gelijk? Het is per slot van rekening onze moedertaal, je mag van een VWO-leerling best verwachten dat ie ook een 'vage' en 'moeilijke' tekst daarin begrijpt. En de klachtenmachine die het Laks is stemt me ook achterdochtig. Klagen als raison d'étre, hm (volgen jullie me nog een beetje jongens?). En dan nu de vraag: is schrijver van bovenstaande 1. het eens met de strenge leraar? 2. met de verontwaardigde scholieren? 3. weet-ie het ook niet? Lees ook: Recordaantal klachten en memes over vwo-eindexamen Nederlands

