De stralende toekomst van toen klinkt door in de stem Rita Hovink

Op die momenten dat haar stem uitschiet en schijnbaar breekt, bezingt ze op dat ogenblik in wezen niet een pijn die nog veel groter is? Immers, na het uitbrengen van ‘Laat me alleen’ in 1976 werd bij Hovink ­kanker geconstateerd. Ze zou slechts 35 worden en overleed op 7 september 1979.

Dat was een kleine tien jaar nadat Hovink haar debuutalbum ‘Love me or leave me’ had uitgebracht. Een plaat die jarenlang nagenoeg onvindbaar was en waarvoor door jazzfans, die zo gelukkig waren een exemplaar te bemachtigen, hoge bedragen werden betaald. Jazzfans inderdaad, want Hovink begon haar carrière als jazzzangeres.

Lome timing

En wat voor zangeres. Alleen haar uitspraak van de Engelse teksten verraadt dat ‘Love me or leave me’ niet door een Amerikaanse sterzangeres is gezongen. Haar eigenwijze, vaak lekker lome ­timing en de puurheid van de stem, ­onmiskenbaar was Hovink een groot talent.

Haar kwaliteit werd ook erkend door de pers en door collega-musici. Niet voor niets zijn op ‘Love me or leave me’ grote namen als saxofonist Harry Verbeke, gitarist Wim Overgauw en fluitist Thijs van Leer van de partij. Maar het publiek liet het afweten en van de plaat werden nog geen vierhonderd exem­plaren verkocht.

Op de cover staat een jonge vrouw, die zonder onbezonnen te zijn, uitstraalt dat ze alle vertrouwen in de toekomst heeft

Veel erger was dat Hovink in 1971 een ernstig auto-ongeluk kreeg. Ze liep hersenletsel op en moest bij de plastisch chirurg meerdere operaties ondergaan vanwege verwondingen aan haar gezicht. Optreden zat er lange tijd niet in. Toen Hovink enigszins was hersteld, probeerde ze het in 1973 nog eens met een jazzplaat: ‘From Rita with love.’ Ook die plaat werd lovend besproken, maar mislukte, commercieel gezien, ­totaal. Daarna koos Hovink voor Nederlandstalig repertoire en eindelijk scoorde ze hits met nummers als ‘Ay Dolores’, ‘Antonio’ en natuurlijk ‘Laat me alleen.’

Nu, vijftig jaar nadat het voor het eerst is verschenen, is Hovinks debuut­album opnieuw uitgebracht. Met de originele hoesfoto’s, waarop Hovink met helblauwe ogen opzij kijkt en haar glanzende rode haar bijna het hele oppervlak vult. Juist door het contrast van die twee, zo fel uitgelichte kleuren – blauw en rood – is het een krachtige foto van een jonge vrouw, die zonder onbezonnen te zijn, uitstraalt dat ze alle vertrouwen in de toekomst heeft.