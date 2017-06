De stijl van Van Agt kenmerkt zich door tal van retorische middelen

Het zijn echter niet alleen archaïsche taalvormen als driewerf ('driewerf hulde'), gans (heel) en in dier voege (aldus, zo) die de suggestie wekken dat we met een belangwekkende figuur te maken hebben. Vooral Van Agts welsprekendheid draagt daaraan bij: hij praat in volzinnen zoals maar weinigen die kunnen opschrijven. Dat komt doordat hij de hele retorische trukendoos beheerst. Een voorbeeld daarvan is de zin 'Zou het mogelijk zijn dat u ooit, in uw langlopende serie - waarvoor hulde, driewerf hulde - iemand bent tegengekomen die net zo katholiek is opgevoed als ik?' Dat is een retorische vraag met een afleidende onderbreking (waarvoor hulde ...) die een herhaling bevat (hulde, driewerf hulde) en die in zijn geheel een overdrijving (hyperbool) is.

Van Agt staat bekend om een overvloedig gebruik van archaïsche woorden

Verderop bevestigt Van Agt zijn welsprekendheid juist door een stijlbreuk te creëren: in verband met de Palestijnse kwestie zegt hij dat hij tot 1982 op dit punt 'Gekke Henkie' is gebleven.

Ten slotte behaagt hij de lezer door wat ouderwetse luim in zijn verhaal te brengen: 'Mijn meisje heeft me gewaarschuwd: 'Geen alcohol!', maar een biertje, dat is niet echt alcohol, althans, niet volgens de katholieke moraal.' Afgezien van 'meisje' zou die drogreden zó uit een boek van Gerard Reve kunnen zijn weggelopen.

