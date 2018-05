De Spaanse griep eiste meer levens dan twee wereldoorlogen

De Spaanse griep kwam niet uit Spanje. Dat de pandemie die in 1918 dood en verderf zaaide toch die naam kreeg, had alles te maken met de oorlogsomstandigheden. De direct bij de strijd betrokken landen, waar dezelfde griep al eerder huishield, kenden censuur. Het moreel diende hoog te blijven. In het neutrale Spanje bestond geen censuur en had zelfs de inspecteur-generaal van de volksgezondheid geen weet van de ziektegevallen over de grens.

Er deden in 1918 ondertussen meer namen de ronde: in Senegal woedde de Braziliaanse griep, in Brazilië de Duitse griep, in Polen de bolsjewistische ziekte en in Japan de sumogriep, omdat de eerste gevallen opdoken tijdens een worsteltoernooi. De naam die de machtigste naties van dat moment gebruikten won het pleit. Dus werd het: de Spaanse griep.

Bijkomstigheid

De Britse wetenschapsjournalist Laura Spinney vraagt zich in haar boek ‘De Spaanse griep. Hoe een pandemie de wereld veranderde’ ook af waarom de meest dramatische gebeurtenis van de twintigste eeuw in de grote geschiedenisboeken meestal als een soort bijkomstigheid aan het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt beschreven. In de verdere historiografie is het niet anders: in ’s wereld grootste bibliotheekcatalogus staan zo’n tachtigduizend titels over het conflict van 1914-1918 tegenover zo’n vierhonderd over de Spaanse griep. Terwijl een half miljard mensen, een derde van de wereldbevolking, besmet raakten en tussen de vijftig en honderd miljoen aardbewoners aan de gevolgen overleden (dat zijn er mogelijk meer dan in de twee wereldoorlogen samen).

Misschien is die geringe aandacht te wijten aan het gebrek aan verhaal. De meeste dodelijke slachtoffers van de Spaanse griep vielen tussen half september en half december 1918, in dertien weken tijd. De plaatselijke omstandigheden wisselden, maar het script was verder vrijwel onveranderlijk. De sluipmoordenaar besprong de patiënt onverwacht. In een paar dagen tijd kon het met je gedaan zijn.

Dat vertelt minder makkelijk dan het verhaal van een oorlog, die zich vier jaar voortsleept en die volop hoofd- en zijlijnen kent. Tijdens en na de strijd worden bovendien de misdaden van de vijand en het heldendom van landgenoten uitvergroot. Oorlogsgeschiedenis nestelt zich op die manier een stuk makkelijker in het collectieve geheugen.

Lees verder na onderstaande afbeelding.