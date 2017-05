De Songfestival-finale: ideale schoonzonen, een blije puppy en foeilelijke folkhouse

We zien wie er de meeste douze points bijschrijven, en de glazen microfoon mee naar huis mag nemen. Het Nederlandse trio OG3NE neemt het op tegen 25 andere landen. Ze zijn als zesde aan de beurt, een vroege plek die doorgaans als nadeel wordt gezien.

Maar vol vertrouwen betreden ze vanavond het podium, de verrassende komst van hun moeder heeft de drie ‘wind onder de vleugels’ gegeven, aldus Amy Vol van OG3NE. Die is nodig, want de uitvoering moet vanavond beter dan de tegenvallende juryronde gisteravond.

Wat kunt u verwachten, in de 3,5 uur durende televisieshow? Nou, pauzenummers van Ruslana en Jamala, een geinig intermezzo met Måns Zelmerlöw, en een aantal verschrikkelijk flauwe grappen van presentatoren Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk en Timur Miroshnychenko.

Maar natuurlijk ook de 26 liedjes, de geplaatste landen, gastland Oekraïne, en de landen waar de meeste kijkers zitten - Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Muziekverslaggever Joris Belgers (volg hem op Twitter!) volgde in Kiev de repetities en zet ze voor u op een rijtje.

Het nummer zelf is flink afgekeken van ongeveer elk dancepopnummer dat vorig jaar meedeed, en werkt dus als een tiet. Dit is zo’n nummer waarop de afterparty in de Euroclub te Kiev ongetwijfeld in een compleet gekkenhuis verandert. Maar winst? Neuh.

IMRI, of, gewoon Imri, stond al op het podium tijdens de vorige twee Israëlische inzendingen, en deze gepromoveerde achtergronddanser mag het nu zelf proberen. Hij heeft in ieder geval de beste bovenarmen van het festival, en hij zou gek zijn die te verstoppen.

Het is onmogelijk om hier niet heel gretig bij te schaterlachen, zeker gezien alle ernst waarmee de in het wit geklede Poolse haar powerballad ten gehore brengt. Onvervalste Eurovisie-kitsch. Smullen.

De mannelijke helft van Naviband schijnt journalist te zijn. In Wit-Rusland, geen wonder dus dat hij alle tijd heeft om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ondertussen lijkt het best gezellig, daar in Minsk. Tenminste, als we mogen afgaan op het hyperenthousiaste duo. Ze zingen dit opgetogen folkpopnummertje a la Mumford & Sons terwijl ze op hun kruising tussen roeiboot en ruimteschip over de daken van hun stad vliegen. Kanten kledij, trots op vaderland, en maar lachen. Geen idee waarom, maar uiteindelijk komt de zon op en zullen alle bloemen bloeien.

Alleen is de blauwogige Nathan Trent het type ideale schoonzoon waar je niks tegen kúnt hebben, en dat precies daarom het bloed onder je nagels vandaan sleurt. Poepoe, wat is deze jongen gelukkig zeg. Helemaal in de wolken, de hele wereld mag het weten, dat werk. Als een blije Disney-puppy slingert hij over zijn halve maan, en we weten dat dit soort types altijd worden opgevangen door een stevig wolkendek. Bah.

Hey, Jason Mraz doet ook mee! O nee, toch niet. Origineel is dit relaxt groovende niemendalletje allerminst, maar verder is met dit nummer weinig mis. Opbeurend refreintje, dat geijkte woohoohooo-millennialwoopje erbij, niks meer aan doen.

Doet Rusland toch nog een beetje mee dit jaar. Artsvik groeide op in Moskou, en verhuisde vorig jaar pas terug naar Armenië. Boven deze toverachtige show pakken zich met recht zwarte donderwolken samen. Het nummer heeft een lekkere groove, dat wel, maar verder bent u dit nummer vergeten zodra het is afgelopen. Beetje zoals het winnende lied van Jamala vorig jaar, waar de show ook behoorlijk aan doet denken. Rookeffecten, vuurwerk, drá-má.

Dit is bovendien een van de weinige nummers dat live beter uit de verf komt dan op de opname. Zeker na het einde van ‘Lights and Shadows’ voelde je dat er ‘wat’ gebeurt in het nummer. Die uitvoering voor de jury was gisteravond was alleen wel de zwakste die uw verslaggever tot nu toe zag hier in Kiev, maar een top-10 is zeker niet onhaalbaar.

7 Moldavië: Sunstroke Project – ‘Hey Mamma’

Een beetje pijnlijk is het wel, dat in de finale nou net achter onze OG3NE het nummer ‘Hey Mamma’ komt – daar had de EBU wel even rekening mee mogen houden. Muzikaal loopt Moldavië wat achter, dat is duidelijk. Twee jaar geleden was die foeilelijke folkhouse met tropical panfluit-beat niet van de radio af te slaan, dus vonden ze het daar een goed idee om er dit jaar maar mee naar het Songfestival te gaan.

'Hey Mamma' is een leuk, opzwepend deuntje, dat wel, maar eerder voor bij een alcoholreclame, met van die vrolijk jonge mensen bij een strandtent in Rimini. Waarom dan een finaleplek, hoor ik u denken? Nou: epic sax guy is terug! Daar kennen we Sunstroke Project van, ze deden in 2010 ook al eens mee. Inderdaad, ze hebben in Moldavië maar zes artiesten.