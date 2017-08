De slomobeelden van Johan Cruijff, dat is volgens Soufiane Touzani ook kunst

YouTube-ster Touzani, die met een bal de beste profvoetballers nog kan poorten, werd uitgenodigd door het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde om een eigen expositie samen te stellen uit ruim 375.000 objecten waarover de musea beschikken. Met spullen uit de archieven, die anders toch maar lagen te verstoffen.

Het is niet de eerste keer dat de straatvoetballer zich met kunst inlaat. Zo ging hij begin dit jaar nog met de Feyenoorders Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi naar Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, voor de opnamen van zijn programma.

Nu mocht Touzani dus rondneuzen in een andere collectie. In een introductiefilmpje zegt hij dat hij een combinatie van sport en spel zocht. Zo liggen in de vitrines meerdere bordspellen. Van triktrak tot een damspel, waarbij de stenen zijn vervangen door kroonkurken.

Sport is spel, maar sport is ook kunst. Touzani zegt daar zelf over: "Ze noemen mij weleens een balkunstenaar, maar ik neem dat niet zo serieus. Kunst is voor mij de slomobeelden van Johan Cruijff. Bij kunst denk ik aan de motoriek van Ronaldinho."

Touzani associeert het kunnen van een atleet met een vorm van kunst. Een statement dat eens in de zoveel jaar tot discussie leidt. Want kun je een solo van Messi kunst noemen? Een antwoord geven is als op drijfzand lopen.

Sporters en kunst Sporters die naast hun carrière (andere) kunst maken, dat is een ander verhaal. Tennisster Serena Williams is bekend om haar schilderijen van vingerverf, die ze maakte nadat ze een cursus had gedaan in Parijs. Ze maakte er alleen niet veel. Sporters die zich interesseren in kunst, dat is een derde categorie. Van onder anderen David Beckham is bekend dat hij zich omringt met diverse kunstwerken. In zijn collectie zitten bijvoorbeeld werken van Damien Hurst. Oud-tennisser John McEnroe kwam onlangs nog in het nieuws om zijn opmerking over Serena Willams (ze zou in het mannentennis 'ongeveer zevenhonderdste staan op de ranglijst'), maar hield zich ook bezig als kunsthandelaar. Hij liet zichzelf en zijn toenmalige vrouw portretteren door Andy Warhol. Om later dat werk met een winst van ruim 400.000 dollar door te verkopen. Tekst loopt door onder de Instagram-post van Amar'e Stoudemire To learn more, check the link in my bio. #ArtIsALifeStyle #TheMelechCollection. Thanks to @nytimes for the coverage. Thanks to @christiesinc for the amazing time at the offices. 1❤ En wat te denken van voormalig NBA-ster Amar'e Stoudemire? Misschien niet de bekendste naam in Nederland, maar inmiddels wel in de kunstwereld. Zijn Instagramaccount, waar hij bekende en minder bekende kunstenaars promoot, wordt inmiddels door ruim vierhonderdduizend kunstliefhebbers gevolgd. En je kunt natuurlijk als sporter ook kunst over jezelf promoten. Cristiano Ronaldo heeft op Madeira zijn eigen museum. Waar je meteen tegen een wassen beeld van de ster van Real Madrid aanloopt, maar ook zijn gewonnen gouden ballen ziet, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De muren zijn versierd met talloze foto's waarop Ronaldo op kenmerkende wijze poseert. Van Touzani is in het museum op Utrecht Centraal alleen een T-shirt te zien. Speciaal voor hem gemaakt, waarin een levensbepalende ervaring is verwerkt. De rug van de balgoochelaar groeit scheef en daarom heeft hij een pin van dertig centimeter in zijn lichaam. Profvoetballer worden was daarna onmogelijk. Maar nu heeft hij wel een shirt met zijn levensverhaal. En een museum. Dit is een rubriek waarin de sportredactie vanuit haar tribunevak de sport bekijkt en hier en daar een dwarsverbandje legt. In maart onthulde Christiano Ronaldo deze buste van hemzelf op het vliegveld van het eiland Madeira, waar hij geboren is. Of het geslaagd is, daarover zijn de meningen verdeeld. © EPA

