De Sint-Bavokathedraal is nog niet bekend bij het grote publiek, maar deze luchtbrug moet dat veranderen

Zij staat wat verborgen, aan een drukke straat net buiten het centrum. Toch gaat deze ietwat verscholen parel, de Sint-Bavokathedraal in Haarlem, naam maken. Voor het evenement ‘Klim naar het licht’ is op zestig meter hoogte een loopbrug gemonteerd die vanaf 1 mei tot augustus tienduizenden bezoekers naar de kerk moet lokken. Een Haarlemse loopt nu al teleurgesteld weg: “Het is nog niet open.”

Tijdens een bezichtiging voor pers en een kleine groep bezoekers laat voorzitter Wim Eggenkamp van de Stichting tot behoud van de Sint-Bavo cijfers en details over kunst en architectuur uit zijn mond rollen. “De twee grote torens zijn Amsterdamse School. De bronzen preekstoel, een orgelkas en deze communiehekken zijn in Jugendstil gegoten. Zulk vakmanschap vind je niet meer.” Architect Joseph Cuypers leefde zich tijdens de bouw van 1895-1930 uit in allerlei moderne stijlen. “Hij ontwierp ook de letters in de kerk en het bijzondere uurwerk.”

De naam ‘Klim naar het licht’ verwijst naar de tocht op donkere spiraaltrappen en door duistere gewelven naar de koperen koepel. Grote luiken in de torens dienen om een klok op te hijsen. Sommige luiken hebben kijkgaatjes naar beneden, waar de kinderen in het gezelschap zich direct op storten. De klim gaat verder naar een platform waar de bisschop de menigte beneden zou kunnen toespreken. “Nooit gebeurd”, zegt Eggenkamp.

De tour eindigt op de tijdelijke loopbrug, vanwaar je op heldere dagen de zee, Amsterdam en de Oude Bavokerk op de Grote Markt ziet liggen. “Het is ook een klim naar God. De kerk moest op het oosten gericht zijn, dat was destijds het katholieke ideaal. Daar waar de zon opkomt, als verzinnebeelding van God. Bovendien de richting van het Heilige Land.”

© Olaf Kraak

De Bavo, die jarenlang voor zo’n 22 miljoen euro gerenoveerd is, hoort wereldwijd bij de topvijf van kerken die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd, samen met de Sacré-Coeur en de Sagrada Familia. Geldgebrek nekte Cuypers. Eggenkamp wijst dan ook afwisselend bijzondere stukken aan én leegtes: “Helemaal bovenin, zien jullie dat zonnetje? Daar had het mozaïek van hemels Jeruzalem moeten komen.”

Er valt genoeg te bewonderen. Opvallend is dat bij de renovatie moderne kunstenaars zijn ingezet. De tegeltableaus van Jan Toorop waren er al. Maar het glas-in-loodwerk van Jan Dibbets is zo’n nieuwe toevoeging. In de ramen van het middenschip maakte hij een Grieks, Latijns en Byzantijns kruis. “Omdat hier vlakbij de Joden werden weggevoerd, voegde hij ook Hebreeuwse letters toe: ‘Er zij licht’.”

De doopkapel is versierd met kleurige glaspanelen en glas-in-lood van Marc Mulders. Op een wand is een hipster-Mozes te zien op sneakers en met een knotje. Het moderne smelt wonderwel samen met de oude structuren. Nog steeds kampen parochie en bisdom met geldgebrek voor onderhoud. Vandaar dit evenement. Eggenkamp: “Wij willen met onze ‘Klim’ zo bekend worden dat we uiteindelijk 40.000 betalende bezoekers per jaar krijgen in plaats van de huidige 7.000.” In september brengt Amsterdam Marketing Haarlem onder de aandacht bij miljoenen toeristen. Wie weet is straks ‘Èmsterdèm Cathedral’ de topper van de regio.

