De Serie: True Detective speelt op safe

Maar weinig televisieseries werden zo genadeloos gefileerd na aanvankelijk zó jubelend te zijn ontvangen als True Detective. Nu legde het eerste seizoen (2014) van deze anthologieserie – elke reeks vertelt een nieuw verhaal – de lat behoorlijk hoog. Dankzij de memorabele comeback van Matthew McConaughey als de alcoholistische detective Rusty Cole; de broeierige sfeer die het moeras van Louisiana haast voelbaar maakte; en de existentialistische ondertonen, van wat in feite een simpel moordmysterie was.

De parallellen met het eerste seizoen zijn overduidelijk

Toen volgde het dramatische tweede seizoen (2015), met een onnavolgbaar ingewikkelde warboel aan plotlijnen en tenenkrommend acteerwerk (hoi, Vince Vaughn). Het was een misantropisch geheel dat bol stond van het nihilisme. Nadat dit seizoen door vriend en vijand werd afgefakkeld gaf niemand nog een cent om de franchise.

Maar, zie hier, dan toch een derde reeks. Waarin bedenker Nic Pizzolato overduidelijk op safe speelt. Dat wil zeggen: de parallellen met het eerste seizoen zijn overduidelijk. Er is een vergelijkbaar detectiveduo, de bedachtzame Wayne Hays (een loeisterke Mahershala Ali) en zijn flamboyante partner (Stephen Dorff). Het is er eveneens broeierig, dit keer in ruraal Arkansas. Het verhaal wordt wederom parallel verteld langs verschillende tijdlijnen (dit keer 1980, 1990 en 2015); en de serie opent nagenoeg identiek: met een verhoor van één van de twee detectives die terugblikt op de moordzaak in 1980.

Alles om maar vooral de herinnering aan die dramatische tweede reeks uit te wissen.

Pretentieuze vaagdoenerij, maar het maakte True Detective wel ánders

De zaak: twee kinderen zijn een stukje gaan fietsen, maar nooit teruggekeerd. Het broertje wordt al snel teruggevonden, zijn lichaam in bidhouding. Het zusje lijkt in rook te zijn opgegaan. Er zijn ook verschillen tussen dit seizoen en dat eerste, met zijn vele dwaalsporen die er in werden uitgezet en de onsterfelijke quote ‘time is a flat circle’. Pretentieuze vaagdoenerij, zeker. Maar het maakte True Detective wel ánders.

Niet dit seizoen. De moordzaak waar detectives Hays en West zich hun halve leven in vastbijten is daarvoor te gewoontjes. Ali en Dorff spelen beide sterk, maar hun personages spreken weinig tot de verbeelding. De slachtoffers ken je niet, de nabestaanden zijn weinig sympathiek, er zijn eigenlijk geen interessante bijrollen. Zo’n klein achteraf dorpje in Arkansas: beklemmend, zeker, maar niet genoeg om de kijker bij de lurven te grijpen. Er staat simpelweg te weinig op het spel. Het is allemaal zo normaal. En daarmee: saai.

Het lome tempo van de eerste vijf afleveringen en het ontbreken van eigenlijke plotwendingen maken het er niet beter op. Toch blijf je kijken. Natuurlijk blijf je kijken. Je wilt toch weten wat er met die twee verdwenen kinderen is gebeurd. Zeker Mahershala Ali schittert als een getraumatiseerd vat vol opgekropte emoties, in de eerste tijdlijn, of als dementerende oudere die de moord maar niet kan loslaten in de derde tijdlijn. Die Emmy kan hij vast intekenen.

Maar voor showrunner Pizzolatto ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Dit derde seizoen was zijn kans zich te revancheren. Alleen is het derde seizoen van True Detective te veel een herhaling van zetten en te weinig spannend om dat memorabele eerste seizoen écht eer aan te doen.

True Detective is nu te zien op HBO via Ziggo Movies & Series XL.