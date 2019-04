De Sekszusjes moeten hun seksleven wel met heel Nederland delen

Met rode konen houden de twee hun knutselwerkjes omhoog voor de ­camera. “Nou ja”, zegt de rechtervrouw. Ze is even stil. “Dit is de mijne.” Haar blonde zus lacht. In hun handen houden ze hun vagina’s. Die hebben ze eigenhandig gekleid, nadat ze zichzelf en elkaar eerst grondig hadden geïnspecteerd daar beneden.

De zussen Krista (29) en Marcelle (28) Arriëns, opgegroeid in het Groningse Finsterwolde, zijn eigenlijk beiden wat onzeker over hun flamoes. Zo biecht de eerste op liever niet gebeft te worden met het licht aan; dan is alles zo goed zichtbaar voor haar bedpartner. En de buitenste schaamlippen zijn bij de zussen kleiner dan de binnenste flapjes, heel anders dan de poezen die ze voorbij zien komen in pornofilms of anatomieles. Is dat gek?

Pas op dat je niet zwanger raakt, wees alert op soa’s. De zussen kregen vooral angstbeelden ingeprent.

Om jongeren aan de praat te krijgen over twijfels over hun lijf en seksualiteit, hebben de twee een tv-programma gemaakt. In ‘Sekszusjes TV’, dat de VPRO vanaf vrijdag uitzendt op het YouTubekanaal van NPO 3, onderzoeken Marcelle en Krista de beeldvorming over allerlei onderwerpen, die samenhangen met seks, van sperma slikken tot zelfbevrediging.

Angstbeelden “We zijn van mening dat de seksuele voorlichting in Nederland tekortschiet”, legt Krista uit, die als tv-maker bekend werd met ‘Rambam’. Haar zus, coach en actrice, presenteert voor het eerst. “We merkten dat we als tiener iets gemist hebben. Onze ouders drukten ons op het hart dat mannen in bed lief voor ons moesten zijn en ook op school werden we enkel gewaarschuwd.” Pas op dat je niet zwanger raakt, wees alert op soa’s. De zussen kregen voornamelijk angstbeelden ingeprent, leerden niet wat de voorwaarden voor seksueel plezier zijn. “Kennis over hoe ik me in bed moest gedragen, deed ik met name op via vrienden die al porno keken.” Die films zijn geen goede docenten, weet ze nu. “Als ik terugkijk op de seks met een van mijn eerste vriendjes, zie ik dat ik niet goed durfde aan te geven wat mijn grenzen waren, wat ik fijn vond. Ook aan standjes als doggy­style heb ik me te snel gewaagd, daarvan kan ik pas sinds kort weer genieten. Marcelle heeft vergelijkbare grensoverschrijdend gedrag ervaren. We zouden willen dat we een oudere zus hadden gehad, die met ons gesprekken voerde over de kwetsbare kanten van seksua­liteit.”

Zelfgeknutselde piemels Die rol hopen ze met Sekszusjes zelf te vervullen voor jongens en meisjes vanaf zestien jaar. Vanuit hun studio vol zelfgeknutselde borsten, vulva’s en piemels, praten de zussen op openhartige en humoristische wijze over de vraagtekens die in hun hoofd opkomen wanneer het over seks gaat. Krista en Marcelle Arriëns gaan naar een plastisch chirurg om te praten over schaamlipcorrecties. © VPRO De twee gaan ook de straat op. Zo nemen ze in aflevering één een aantal gekleide gleuven, waaronder die van henzelf, mee om vreemden aan de tand te voelen. Welke vind jij de mooiste? Bovendien gaan ze met de benen wijd bij een plastisch chirurg, die vertelt ­wekelijks twintig tot dertig schaamlipcorrecties uit te voeren. De aanpassing is wereldwijd een van de snelst groeiende cosmetische ingrepen. Ik hoop dat jongens en meiden aan de hand van ‘Sekszusjes TV’ begrijpen dat seks een zoektocht kan zijn, dat iedereen weleens onzeker is in bed. Krista Arriëns “Wij hebben zelf geen medische achtergrond”, zegt Krista. “Maar we hebben wél ervaring. Plus, we zijn zusjes, beste vriendinnen die de gênantste verhalen met elkaar delen. Of nou ja, we kwamen erachter dat als het over seksualiteit gaat, we de echt intieme dingen niet met elkaar bespraken. Raar toch, dat we in Nederland zo open zijn over seks, maar onzekerheden over ons lichaam of onze bedprestaties overslaan?”

Alles op tafel “Marcelle en ik schaamden ons blijkbaar toch een beetje. En als wij dat al hebben, dachten we, dan anderen al helemaal. Nu stimuleren we elkaar echt open te zijn, in Sekszusjes TV duwen we elkaar de gêne voorbij, gooien we ­alles op tafel. Spannend wel. Eigenlijk willen we ons seksleven niet met heel Nederland delen, maar we vinden het noodzakelijk.” Het is ook belangrijk om tieners medische informatie voor te schotelen, haast ze zich te zeggen. “Net als mensen die op de barricades gaan staan en keihard de laatste taboes doorbreken. Wij zijn weer een andere smaak, handelen puur vanuit onze eigen nieuwsgierigheid.” De zussen willen verder waar ‘De Dokter Corrie Show’ stopt. Die voorlichtingsserie is voor kinderen uit groep zeven en acht. “Hoewel wij mikken op tieners vanaf zestien, mogen jongere mensen zeker meekijken.” De vijf afleveringen verschijnen niet op de traditionele beeldbuis, maar zijn alleen op YouTube te zien. “Dat is waar je moet zijn als je jongeren wilt bereiken.” Wat Krista hoopt dat de kijkers zien? “Ik zou graag willen dat jongens en meiden aan de hand van Sekszusjes TV begrijpen dat seks een zoektocht kan zijn, dat iedereen weleens twijfelt en onzeker is in bed. En dat ze daarover opener durven te zijn naar elkaar. Want seks is heel leuk, als je weet wat je wilt.” Haar heeft het programma in ieder geval de ogen geopend. “Mijn seksleven is absoluut verbeterd. Zo heeft Marcelle me geleerd dat je een jongen kunt vragen een seintje te geven, voordat hij klaarkomt tijdens het pijpen. Daar schrok ik van, die optie had ik nog nooit overwogen. En zelfs van mijn schaamlippen ben ik gaan houden.” Sekszusjes TV van de VPRO is vanaf 5 april te zien op het YouTubekanaal van NPO 3. Elke vrijdag om 15.00 uur komt er een nieuwe aflevering beschikbaar.

