De seksuele bevrijding wijst ons op de ontoepasselijkheid van de genitale groet

De ander was daarvan niet gediend en duwde hem weg waarop Pasicles zei: "Wat nu, die horen toch net zo goed bij je als je knieën?" Pasicles behoorde tot de zogeheten 'cynische' school waarvan de bekendste de 'hondmens, filsofoof en nietsnut' (zo noemt Peter Sloterdijk hem) Diogenes van Sinope was. Je kunt je voorstellen dat Pasicles het 'hondse' van de cynische filosofie letterlijk wilde uitdragen met zijn genitale groet; immers ook honden snuffelen bij voorkeur aan elkaars geslachtsdelen als ze elkaar tegenkomen.

Pasicles' gedachtengoed doet me ook denken aan de 'penisgroet', waartoe in 1967 de Vlaamse dichter Herman J. Claeys, jammerlijk vergeten dat wel, opriep: in plaats van elkaar de hand te schudden moest men elkaar maar in het kruis tasten. Claeys en zijn maten waren een soort Vlaamse provo's en de penisgroet was bedoeld om de ouderwets-burgerlijke manier van elkaar begroeten eens aan de kaak te stellen. Noem het onbehagen in de cultuur.

Of het er ook in de praktijk van kwam, weet ik niet. In elk geval kwam de politie het blaadje waarin Claeys zijn oproep deed in beslag nemen, maar misschien voelde de omstreden Belgische bisschop Vangheluwe zich een heimelijke volgeling toen hij, reagerend op de beschuldiging van misbruik van zijn neef, zei: "Van penetratie was geen sprake, wel van aanrakingen van de geslachtsdelen. Het was een stukje intimiteit dat tussen ons plaatsvond."