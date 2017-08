De schokkende aanpak van 'deviant gedrag'

Nu bleek de parade dit jaar officieel 'Pride' te heten om niemand uit te sluiten. Hypercorrect, als je het mij vraagt. De emanciperende werking van de homoparade blijkt nog hard nodig. Van Rusland of Afrika kennen we de homovervolgingen, en in migrantengemeenschappen in Nederland is de weerstand ook niet mals, weet Zomergast en psychiater Glenn Helberg. In 2011 vocht hij voor de eerste Caribische boot in de Amsterdamse Pride.

Maar wie denkt dat homo's in de vrije westerse cultuur zichzelf kunnen zijn omdat erkend wordt dat seksuele geaardheid simpelweg aangeboren is, heeft het mis. De Shock Doc 'Ik ben homo, maak me beter' vrijdag op RTL5 deed wat 'ie moest doen: shockeren. In Engeland en Amerika blijkt een wildgroei te zijn aan homotherapieën, ontdekte de Britse, homoseksuele arts en tv-presentator Christian Jessen. In zijn praktijk was een jongeman langs geweest die om genezing vroeg van zijn homoseksuele gevoelens. Even was hij persoonlijk beledigd, daarna realiseerde hij zich hoe hopeloos het moest zijn dat zulke jongeren zich in dergelijke therapieën storten. Hij zocht hen op. Sommigen voelden zich zo psychisch mishandeld dat ze suïcidaal waren geworden.

Gay-test Jessen besloot zelf een aantal van die therapieën te ondergaan om te zien of ze iets uithaalden. Voor een zuiver startpunt onderging hij een heuse gay-test aan de Cornell University in New York: hij keek porno en de onderzoekers monitorden zijn oogbewegingen en genitale opwinding. Wat bleek? "Je hebt zero aandacht voor vrouwen. Je genitaliën liegen niet. Jij bent 100 procent gay". Zou dat met de therapieën 95 procent kunnen worden? Hij onderwierp zich vrijwillig aan zes van de meest ondermijnende, vernederende en onwetenschappelijke behandelingen die je je maar kunt voorstellen. De diagnose alleen al. Homoseksualiteit als een veranderbare psychische gesteldheid. Als een trauma door een afwezige vader of seksueel misbruik. Als een schadelijke verslaving. Een probleem tussen de hersenhelften. Een beheksing door homo-demonen die de geest hebben overgenomen. Al naar gelang de diagnose voerden 'behandelaars' therapieën uit om bijvoorbeeld een aversie tegen homoseksualiteit op gang te brengen. Zo kreeg Jessen een ziekmakend drankje en moest hij al kotsend kijken naar blote mannenplaatjes terwijl een stem zei: "Homoseks is onnatuurlijk. Je gedrag is weerzinwekkend." Tranen na afloop.

Kwade geesten In Amerika zouden ze zijn psychische wond wel kunnen genezen in 'reparatieve therapie', want 'iedereen wordt als hetero geboren'. En in een evangelische gemeenschap zouden ze de kwade geesten uitdrijven. "Weg hier, ik heb genoeg gehad", zei hij gebroken. Als ontkennende of 'ex-homo's' hun eigen geaardheid onderdrukken is dat één, maar dat ze het ongeluk ook over een vrouw en kinderen verspreiden, vindt Jessen minstens zo erg. Verbijstering en verontwaardiging sloegen bij hem om in verdriet. Bij mij ook. Lees ook onze andere tv-recensies.

