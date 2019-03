De schitterende nieuwe bundel van Anneke Brassinga biedt taal én muziek

De muziek zette ik even uit, anders kon ik de poëzie niet horen. Was dat niet vreemd? Ik zat toch gewoon te lezen?

Jawel, maar de bundel die ik in mijn handen had, was net zoveel taal als muziek, en al die woorden en klanken hadden ruimte nodig, daar kon niet ook nog eens een radio bij. Deze regels bijvoorbeeld, vroegen net zo goed om mijn oog, als om mijn oor. “Nog tweedgroen, discreet lispelend, staan ze pal achter Ting-Jie, / Miss Ginkgo, die rijk en sierlijk boven het gepeupel uit / gouden fanfare zou zijn als kleur klinken kon.”

Bomen zijn het die daar staan te lispelen, in een van de vele tuinen die Anneke Brassinga schiep in haar nieuwe bundel ‘Verborgen tuinen’. Hoe ze het doet, dat scheppen, weet de dichter misschien zelf ook niet precies. “Scheppen hult zich in roes / van klaarte; geen mens die het navertellen kan.”

Maar wat er vervolgens op papier staat vraagt misschien wel om totale overgave van de lezer. Omdat het zó allesomvattend is. Zeggen dat dit poëzie is over wat is en wat blijft, over leven en over vergankelijkheid en hoe wat eens was nooit zomaar verdwijnt, doet de bundel tekort. Al was het maar omdat de dichter het zoveel mooier kan zeggen: “alsof na de dood / de dood niet meer bestaan kon, alsof // na haar leven ons leven het bootje was / waaronder zij meezwom”.

Superschitterlipgloss Zoals de rijke Brassinga-taal met z’n muzikale, vaak wat plechtstatige regels, vol inversies, vol bijna vergeten taal (‘wannen’, ‘verkorven’), vol woordrijgsels (‘haatbegeren’, ‘schemerovertogen’, ‘superschitterlipgloss’), vol citaten en allusies, taal waarin diepe ernst altijd samengaat met een licht soort humor, zich eigenlijk ook alleen maar laat ervaren: “Geen brullustige zeeleeuw (oewaaah-argh) schijnt gebrand op muziek / als cultuur, noch enige zeeleeuwerik, hoe jodelend ook - ‘toe-liè-kwietuu-wieoe’ -”. © De Bezige Bij Voor het leven en alles wat daarbij hoort, is er plaats in deze intense gedichten: voor het uitspansel, voor de ziel, voor leermeesters, voor geluk, voor dierbaren, voor de krukas-sensor, voor sigarettenrook en voor appelbollen van bakker Meijssen (‘fris en mild, van onzwaar bladerdeeg’). En ook voor ongerijmdheden van het bestaan, voor wrange botsingen tussen cultuur en natuur: ‘Een olifant ontwaakt in zijn hiernamaals van ivoren toetsen’. Een serie haiku’s opent de ‘Verborgen tuinen’. Trefzekere gedichten, geschreven bij foto’s van plekken in Berlijn. Beelden als een venster op iets waars. Een morsige flat en een onooglijk betonnen bunker zonder ramen. Brassinga ziet: “Spuuglelijkste stad,/ die je leerde houden van/ het lelijkst (zo mooi!).” En dan zijn er nog vertalingen, een intrigerend duet met Piet Gerbrandy over Boëthius. Zoveel dat tot denken aanzet, zoveel dat, zoals dit ‘aandravend verleden’, overrompelt: “We hoefden maar een rijpe peer te ruiken, vers brood, of / te denken aan iemands stem - en daar kwam het alweer / als bijna tedere, zware, dodelijke beer ons bedelven // met omhelzing”.