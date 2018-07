De ruzie over het boekenweekthema 'moeder de vrouw' is bijgelegd

De CPNB heeft toegezegd dat ze de komende jaren precies evenveel vrouwen als mannen zal vragen om het Boekenweekgeschenk en -essay te schrijven.

De auteurs die al voor 2019 waren aangewezen, Jan Siebelink en Murat Isik, blijven staan, net als het thema 'de moeder de vrouw'. Ter compensatie delen boekhandels en bibliotheken tijdens de Boekenweek een extraatje uit: een gedicht van een vrouwelijke dichter. Hoe dit cadeau eruit zal zien - een los velletje, een ansichtkaart of een poster - is nog onbekend.

'Historisch moment'

De organisatie heeft verklaard blij te zijn dat de kou uit de lucht is. Datzelfde geldt voor de critici, die met hun ingezonden brief in de NRC zevenhonderd handtekeningen ophaalden van mensen uit de literaire wereld. Een van de initiatiefneemsters, literair criticus Fleur Speet, spreekt van een 'historisch moment'. "We hebben lang tegen een muur gebeukt om aandacht te vragen voor gelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers. De meetbare toezegging die we nu hebben gekregen, is een belangrijke eerste stap op weg naar normaliteit", zo liet Speet weten.

Dat het moederthema gehandhaafd blijft, vinden de critici geen probleem. De pijn zat in de combinatie met de mannelijke auteurs en de weinig geëmancipeerde dichter Martinus Nijhoff, aan wiens werk het thema is ontleend. "We wilden een duidelijk signaal afgeven", zegt Speet. "Fijn dat de CPNB daarnaar heeft geluisterd."