De Russische 007 met wie het niet goed afliep

Zo’n twintig jaar nadat de Japanners hem hadden geëxecuteerd werd geheim agent Richard Sorge in het pantheon van Sovjetheiligen opgenomen. Pas in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw begon Moskou te begrijpen hoeveel spion Richard Sorge tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Russen over de Duitse en Japanse dreiging te weten was gekomen. Waar op de cruciale momenten wantrouwen, onverschilligheid en verraad Sorges deel was geweest, kon het nu niet op: perspublicaties, boeken, standbeelden, een tv-serie, een postzegel, vernoemingen.

Sorge (1895-1944) kon door de communisten op tal van manieren gebruikt en misbruikt worden: als zoon van een Duitse vader en een Russische moeder diende hij voor de DDR als de voorbeeldige Oost-Duitse held, die al vroeg aan de goede kant stond. KGB-chef Joeri Andropov zag dat Sorge als een soort Sovjetversie van James Bond zijn dienst extra glans en dus macht kon geven. Sorge, de man die ‘zijn’ Sovjet-Unie van sleutelinformatie voorzag, leek in veel opzichten op 007. Blijkens ‘De onfeilbare spion. Richard Sorge, Stalins geheim agent’ van de Britse historicus en journalist Owen Mat­thews was Sorge net als Ian Flemmings creatie charmant, spitsvondig, rokkenjager, alcoholist en roekeloos. “Een vrolijke, losbandige avonturier met een briljant verstand en een onverwoestbare eigendunk”, noemde een hoge Duitse regeringsfunctionaris de spion. Sorge verschafte zich toegang tot de allerhoogste Duitse en Japanse kringen in Tokyo. Vriendschap met een ambassadefunctionaris, de latere ambassadeur, belette hem overigens niet om wat met diens vrouw te beginnen.

Een baan als journalist fungeerde als Sorge’s dekmantel. Zijn Azië-kennis werd door de Wehrmacht en nazi-regering in Berlijn zo hoog aangeslagen dat zij rapporten van deze belangrijkste Sovjetspion gebruikten als een van hun topbronnen. Tegelijkertijd bracht zijn losbandige levensstijl risico’s met zich mee. Bij verkeersongelukken door zijn gevaarlijke rijstijl kon zomaar geheime informatie worden ontdekt. In dronken buien begon Sorge soms uit te varen tegen Duitsland en de Sovjet-Unie te prijzen. Hij mocht de Chinezen graag, maar verachtte de Japanners. “Ze glimlachen en gedragen zich beleefd, maar laat je niet voor de gek houden.” De chauvinistische Japanners beschouwden zich volgens Sorge als een goddelijke mensensoort. “Zelfs de nazi’s hebben dit soort heilige autoriteit niet voor hun superstaat van de Herrenrasse.”

Homo undercoverus

De Britse journalist Murray Sayle vergeleek Sorge met de bij ons bekendere grote Sovjetspion, Kim Philby. Hoewel er een generatie tussen hen zat, beschouwde de reporter die Philby als eerste interviewde de twee als “psychische tweelingen, twee schoolvoorbeelden van de zeldzame soort die we de homo undercoverus zouden kunnen noemen, degenen die het saaie, openbare bestaan dat de rest van ons leidt eenvoudig niet de moeite van het leven waard vinden”. Sayle wees op frappante overeenkomsten tussen de spionnen: allebei kinderen van expatouders (Philby kwam ter wereld in India, Sorge in Bakoe), goed opgeleid, als jongvolwassene in de ban geraakt van het communisme en uit een meer logische baan geslingerd door een van de twee wereldoorlogen.

Sorge diende tijdens de eerste vrijwillig in het Duitse leger en raakte meermalen gewond. Als militair stond de gymnasiast en bankierszoon voor het eerst schouder en schouder met arbeiderskinderen en maakte hij kennis met communistische ideeën. De Russische Revolutie vergrootte zijn enthousiasme voor die zaak en in het roerige Duitsland van net na de oorlog maakte hij snel naam als agitator en organisator. Zo kwam hij in beeld bij de Sovjet-Unie. De leiding van de inlichtingendienst was blij met een agent zoals Sorge: nu eens geen bebrilde boekenwurm met kippenborst, maar een grote, blauwogige kerel die zich als soldaat had bewezen, kolen had geschept in Aken en zelfs even in Limburg om zieltjes te winnen en – letterlijk – een straatvechter. Sorge spioneerde voor Moskou in Scandinavië, Groot-Brittannië en Azië. Japan zou een klus voor twee jaar zijn. Het werden er dertien. Geregeld probeerde Sorge aan zijn gevaarlijke bestaan te ontsnappen. Tevergeefs. Toen een internationaal conflict steeds onvermijdelijker werd, begreep hij dat hij tot het einde van de oorlog vast zou zitten aan zijn post in Tokyo.

Owen Matthews © Hollandse Hoogte

Matthews, die meerdere boeken over Rusland schreef waaronder het bekroonde ‘Stalins’ kinderen’, voert zijn lezer mee naar de diplomatieke wereld van Sjanghai en Tokyo, hun uitgaansleven, de Moskouse burelen van Sorges bazen en nog duisterdere krochten. Maar de kracht van zijn boek is dat het meer is dan alleen een spannend spionnenverhaal. Naast goed inzicht in leven en werken van Sorge biedt deze geschiedenis een kraakheldere blik op de aanloop naar en het begin van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Panelen schoven voortdurend. De vijand van gisteren kon de bondgenoot van morgen zijn. Voor de Sovjet-Unie was het van essentieel belang om te weten wat Japan precies wilde in Mantsjoerije, de rest van China en zuidelijker gelegen gebieden. Nog crucialer: zinde Tokyo op een aanval via Siberië? Zo’n tweefrontenoorlog zou de Sovjet-Unie fataal worden.