De rock is dood, en dus sterft ook gitaarbouwer Gibson

Nog niet zo lang geleden kon een beetje muziekliefhebber ze allemaal opnoemen. De Les Paul, de SG, de Flying V, de Thunderbird. En natuurlijk ook welke gitaarheld welk model om de nek had hangen. Die tijden zijn veranderd: de iconische bouwer van al deze gitaren dreigt ten onder te gaan. Niet dat er minder muziek wordt gemaakt, integendeel. Alleen zijn elektrische gitaren daar niet meer voor nodig.

Want rock is dood. Of misschien niet helemaal dood, maar de laatste decennia is het genre toch flink overvleugeld door elektronische muziek. Het is de voornaamste reden dat Gibson, een van de grootste gitaarbouwers ter wereld, dinsdagavond faillissementsbescherming aanvroeg.

Het zijn de dj's - de Martin Garrixen, Tiësto's of David Guetta's van deze wereld - die de ruimte in de collectieve verbeelding overnamen van Eric Clapton, B.B. King, Jimmy Page of Slash, die toevallig allemaal op een Gibson speelden. Tieners van nu klappen hun laptops open als ze muziek willen maken, op festivals zien ze muzikanten massaal achter knoppenkastjes te staan. De tijd is voorbij dat je in het oefenhoek smakelijke heldenverhalen oplepelde over een B.B. King, die zijn Gibson ES-355 uit een brandend huis redde en haar prompt 'Lucille' doopte.

Topman Juszkiewicz probeerde het tij te keren met kostbare foefjes zoals een zelfstemmende robot-gitaar waar niemand echt op zat te wachten

Een half miljard schuld De hele branche heeft er last van. Ook Fender, die andere gitaargigant, worstelt met een flinke schuldenlast. Guitar Center, de grootste gitaarbouwer van de Verenigde Staten, ziet zijn klanten weglopen. De omzet van Gibson zelf daalde de afgelopen drie jaar van 2,1 miljard naar 1,7 miljard dollar; ook Fender leverde die periode zo'n 20 procent aan omzet in. Het is veelzeggend dat in 2010 de akoestische gitaar zijn elektrische broertje inhaalde qua wereldwijde verkoop. Pogingen van Gibson om het tij te keren mochten niet baten. Eerder dit jaar werd al bekend dat de gitaarbouwer zucht onder een schuldenlast van ruim een half miljard dollar, die deze zomer moet worden voldaan. Nu hebben die schuldeisers de controle over het bedrijf overgenomen. De aandelen van topman Henry Juszkiewicz, die midden jaren tachtig het bedrijf juist van de financiële afgrond redde, zijn hem afgenomen. Juszkiewicz was het die de afgelopen jaren het tij probeerde te keren. Door kostbare foefjes te introduceren zoals de digitale gitaar, die als een soort synthesizer met snaren op de computer kon worden aangesloten; of een zelfstemmende robot-gitaar waar niemand écht op zat te wachten. Daarnaast poogde hij het conservatieve bedrijf - dat zijn gitaren met de hand bouwt in de fabrieken van Nashville, Memphis en Bozeman - in een hip lifestyle-merk te veranderen.