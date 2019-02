De robots in ‘Alita’ hebben borsten nodig. Maar waarom?

Niet elke postapocalyptische science fiction hoeft de filosofische diepgang van ‘Blade Runner’ te hebben, een klassieker in het genre. Maar ‘Alita: Battle Angel’ lijdt aan ideeënarmoede. De film had ook wel iets minder een oversekste puberfantasie mogen zijn, al zat dat ingebakken in de Japanse strip waar dit een verfilming van is.

Hoe dan ook: de visuele effecten zijn verbluffend. Het decor is de drieëntwintigste eeuw, een paar eeuwen na de val van de mensheid. Tussen het afval vindt een arts de restanten van een cyborg – menselijke hersenen in een kunstmatig omhulsel – en geeft het wezen een nieuw lichaam.

Slank meisje Om onduidelijke redenen wordt dat een slank meisjeslichaam van een pakweg zestienjarige dat een groot deel van de film flinterdunne T-shirts draagt, ook al zal deze Alita zo ongeveer de beste vechtmachine op aarde blijken te zijn. Voor het zover is, wordt ze verliefd – opnieuw: waarom? – op de eerste jongen die ze tegenkomt, om later teleurgesteld in de liefde te raken. Op de achtergrond woedt de strijd tegen het kwaad, maar voor die wordt uitgevochten is de film afgelopen. Op naar het tweede deel. Nogmaals: de combinatie van echte acteurs en visuele effecten is fantastisch en het tempo van de actie ligt hoog. In die zin zal niemand zich vervelen. Maar als je gevoelig bent voor de eindeloze recycling van clichés, waarin een geseksualiseerde robot met grote ogen de zoveelste postapocalyptische strijd uitvecht terwijl ze eigenlijk onverslaanbaar is, dan haak je waarschijnlijk af.