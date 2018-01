De reusachtige schilderijen van Neo Rauch zijn ook voor hemzelf een raadsel

Bijna het hele museum moest ervoor worden leeggehaald. Zoveel ruimte vragen de kolossale doeken van de Duitse kunstenaar Neo Rauch (1960). Het zijn er 65 en de grootste meet 3 bij 4.20 meter. Van alle muren in Museum de Fundatie in Zwolle overspoelen de met figuren overbevolkte schilderijen de kijkers en voeren hen mee in de raadselachtige droomwereld van Rauch.

Al jaren wilde directeur Ralph Keuning van De Fundatie een tentoonstelling maken over Rauch. Het museum was er eerst te klein voor. Pas na de uitbreiding in 2013 kon Keuning werken aan het realiseren van zijn 'droom'. Dat kostte veel tijd en geld, want Rauch behoort tot de succesvolste kunstenaars van deze tijd. Het is gelukt met dank aan onder meer de Turing Foundation die dergelijke uitzonderlijke exposities subsidieert.

Neo Rauch mag dan tot de top behoren in de wereld van de hedendaagse kunst, sterallures heeft hij niet. Samen met echtgenote Rosa Loy, ook kunstenaar, is hij naar Zwolle gekomen. Geduldig en vriendelijk beantwoordt hij vragen in prachtige, haast poëtische volzinnen, met hier en daar een kwinkslag. Hij is aangenaam verrast, na een eerste ronde over de tentoonstelling. Veel oudere werken uit de jaren negentig had hij al jaren niet meer gezien. Hij was bang dat ze zouden tegenvallen, omdat olieverf dertig jaar nodig heeft om goed te drogen. "Maar de meeste werken zijn alleen maar beter geworden", vertelt hij tijdens de perspresentatie, waar vijftig journalisten uit binnen- en buitenland op af zijn gekomen. Zijn schilderijen ziet hij als 'Kreaturen', levende wezens. "Ze ademen, zetten uit, hebben tijd nodig om te rijpen, zowel materieel als inhoudelijk." Ook wat betreft dat laatste blijken zijn werken te 'houden', constateert hij. "Als een kunstwerk niet houdt, is het de moeite van het bestaan niet waard."

Treinongeluk

Rauch groeide op bij zijn grootouders in Aschersleben, in de voormalige DDR. Hij was vier weken toen zijn ouders, twee kunststudenten van 19 en 21 jaar, bij een treinongeluk om het leven kwamen. Net als zijn vader studeerde hij schilderkunst aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, een traditionele opleiding voor realistische kunst. De schilder Arno Rink (1940-2017) leidde daar in de jaren tachtig een nieuwe generatie figuratieve schilders op - de Neue Leipziger Schule - die zeer succesvol zou worden, met Rauch als kopman. Het was nog voor de val van de Muur en de tijd dat kunst ingezet werd als propaganda voor het communisme. Van die politieke indoctrinatie moesten zijn docenten niets hebben, vertelt hij. Zijn werk is altijd vrij geweest van politieke en ideologische invloeden. "Je kunt niet én goede kunst maken én politiek bedrijven. Dan wordt het propaganda."

Dat wil niet zeggen dat hij zijn ogen sluit voor de wereld. Wie zijn collage-achtige schilderijen in Zwolle bekijkt - daar moet je de tijd voor nemen, want er gebeurt heel veel op zijn doeken - kan daarin allerlei verwijzingen zien naar de actualiteit. Op het eerste gezicht zijn het dromerige, nostalgische taferelen waaruit heimwee spreekt naar vroegere tijden. In de Duitse steden en landschappen van Rauch wemelt het van de figuren in historische kleding, die vaak verdiept zijn in onduidelijke bezigheden. In die archaïsche droomwerelden duiken steevast elementen op die het beeld verstoren, zoals een bomgordel, een vrouw zonder benen, vreemde Jeroen Bosch- achtige monsters, zendmasten, fabeldieren, wurgslangen. Naar de betekenis blijft het vaak gissen.