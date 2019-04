De restauratie-architect weet het zeker: de ziel van de Notre-Dame is niet verloren

Het liefst zou restauratie-architect Jan Roest in de Thalys naar Parijs stappen, voor een inspectie van de binnenkant van de Notre-Dame. “Hoe staat het met de gemetselde gewelven, de steunberen en de contreforten (steunpilaren) die de kracht van de muren opvangen?” Dat is toch het eerste waar een restauratie-architect naar kijkt, na zo’n grote brand, zegt hij. “Als het casco van de kathedraal nog intact is, is dat een gezonde basis voor de herbouw.”

Toen Roest dinsdagavond om kwart over zeven de eerste tv-beelden zag van de brandende Notre-Dame, zei hij tegen zijn vrouw: “Verschrikkelijk, die gaat helemaal in de hens.” Als kenner van de architectuur van monumentale gebouwen, weet hij hoe kwetsbaar bij een brand eeuwenoude houtconstructies zijn. “Als die eenmaal branden, is er vaak geen redden meer aan. Dan gaat het heel hard, ook doordat door de enorme hoogte en omvang van de kathedraal blussen lastig is. Het is nog een wonder dat de twee torens en de muren overeind zijn gebleven.” Vanuit de lucht blussen was geen optie, denkt Roest, omdat door het water waarschijnlijk nog veel meer schade zou zijn aangericht en de kathedraal zelfs had kunnen instorten.

Zeker tien jaar

Roest (64) is verbonden aan het bureau Van Hoogevest Architecten in Amersfoort, dat werkt aan de restauratie van de Domkerk in Utrecht. Eerdere grote projecten waren onder meer de Sint Bavo-kerk in Haarlem, de Nieuwe Kerk in Delft, de Grote Kerk van Zaltbommel en de Sint Jan in Gouda. Hij schat op grond van zijn jarenlange ervaring in dat met het herstel van de Notre-Dame al gauw zo’n tien jaar zal zijn gemoeid. Alleen al de aanlevering van de grote hoeveelheden bouwmaterialen die nodig zijn, wordt een ingewikkelde operatie. Een geluk bij een ongeluk is dat een paar jaar geleden een 3D-model is gemaakt van de kathedraal. Daarvoor hoeven de restauratie-architecten niets meer op te meten en weten ze exact hoe het gebouw eruit zag voor de brand.

Dat de Notre-Dame wordt herbouwd, staat buiten kijf. “Technisch is het mogelijk en dit is zo’n belangrijk icoon, niet alleen van Parijs en de wereld, maar ook van het christendom, dat de kathedraal hoe dan ook zal herrijzen.” Maar hoe de renovatie wordt aangepakt, zal misschien wel een punt van discussie zijn.

De restauratie-architecten hebben ruwweg de keuze uit twee opties. De duurste variant is om het monument in oude luister te herstellen. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen zoveel mogelijk de oorspronkelijke materialen moeten worden toegepast, zoals hout en lood. Het alternatief is om voor de kap een moderne stalen constructie te maken en die vervolgens aan de buitenkant te bekleden met lood. Dat is goedkoper, maar Roest kan zich niet voorstellen dat de Fransen daarvoor kiezen. “Zo’n groot icoon verdient een renovatie met de originele materialen.”