De redacteur schrijft zelf beter

Dat laatste komt omdat ik altijd manuscripten opgestuurd krijg van boeken die over boeren of geloof gaan, dit keer zelfs over allebei. Maar de roman heeft me overtuigd. Als het verschijnt, zal ik er nog wel een keer inhoudelijk aandacht aan besteden. Nu heeft dat geen zin, want het komt pas na de zomer en wie onthoudt zulke dingen als er geen gezicht en kaft bij horen?

De schrijfster ken ik niet. Ik weet dat ze iets ouder is dan ik en dat ze redactiewerk doet, en dat intrigeert me. Want waar komt dat boek ineens vandaan, zo halverwege het leven? Is dat natuurtalent? In hoeverre hielp het dat ze ook andermans teksten beter maakt?

Leuke man

De afgelopen week maakte ik ook kennis met de Amerikaanse landschapsschilder Bob Ross. Vrij laat, begrijp ik van Wikipedia, hij is al bijna een kwarteeuw dood, maar ik ben nu eenmaal spuit elf als het gaat om televisieprogramma’s.

Zijn optimisme is een warm bad. Hij laat je erin geloven dat het echt zo makkelijk is, het schilderen van een berglandschap met links of rechts enkele nice little trees

Bob Ross! Wat een leuke man! Ik ben meteen buitengewoon gecharmeerd van zijn televisiecolleges, omdat je haast nooit ziet dat iemand die iets kan zijn trukendoos helemaal voor je openlegt. Zijn optimisme is een warm bad. Hij laat je erin geloven dat het echt zo makkelijk is, het schilderen van een berglandschap met links of rechts enkele nice little trees. Als je maar zorgt voor goede, droge kwasten, de juiste, natte ondergrond, en als je verder zijn stappen maar een voor een volgt. En wie weet, misschien is succes inderdaad gegarandeerd als je precies doet wat hij zegt. Ik heb het niet geprobeerd. Maar wat een vooruitzicht: dat er iets uitkomt wat je sowieso wel ergens in de hal kunt hangen.

Voor schrijven bestaat zoiets niet. Er zijn wel schrijfcursussen en er is een schrijversvakschool. Op Amerikaanse universiteiten kun je creative writing volgen, maar daar krijg je geen stappenplan en gegarandeerd succes. Degene die lesgeeft heeft geen idee waar het met een nog te schrijven tekst naartoe moet. Het is altijd andersom: cursisten schrijven iets, en daarop krijgen ze feedback. En wie het ooit serieus heeft geprobeerd, een roman schrijven, die weet waarschijnlijk ook wat wanhoop is.