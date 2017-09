De publieke omroep kan nog veel leren van Johnny de Mol

Raften in Nepal, paardrijden in Mongolië – wat al niet meer in het nieuwe tv-seizoen. Kijk, dat steekt toch een beetje. Matthijs van Nieuwkerk is ook weer begonnen, maar hij krijgt een nieuwe blondspoeling, meer niet. (Vergeten we even zijn riante salaris.)

Lees verder na de advertentie

BN'ers in het wild moeten natuurlijk onze aandacht helpen vestigen op het achterliggende verhaal over andere landen, gedachten of perspectieven. Mijn wereld wordt er vast ook groter van; zo vergoelijk ik het intercontinentaal fêteren van BN'ers bij de publieke omroep. (RTL en SBS mogen het zelf weten.)

BNNVara laat dit seizoen de gevaarlijkste wegen ter wereld links liggen en richt zich op levensgevaarlijke rivieren in het nieuwe 'Risky Rivers'. Konden de BN'ers in de fourwheeldrive nog inhoudelijke gesprekken voeren, in de rubberboot op het schuimende water hebben ze daar geen tijd voor. Er klinkt vooral gevloek.

In de eerste aflevering op de Marsyangdi-rivier in de Himalaya is machoman Maxim Hartman gekoppeld aan de rock-chick en tv-maker Ryanne van Dorst. Ze blijkt gevoeliger en minder rauw dan gedacht, terwijl Hartman alle kwetsbaarheid en eerlijkheid de kop indrukt. Kortom: het klikt niet. Niet zoals met mede-hork Rutger Castricum in hun verkiezingsprogramma 'Rutger & Maxim op campagne' afgelopen maart bij Powned. Dat was weer grappig van lulligheid.

Waarom?! Maar Hartmans huidige reisgenoot heeft snel genoeg van het afzeiken. Wanneer ze eindelijk in gesprek raken over zijn afwezige hippievader, schreeuwt de gids meteen "Niet kletsen! Voorwaarts!" en moeten ze peddelen voor hun leven. Waarom? Waarom zou je deze BN'ers zo'n reis laten maken, terwijl ze geen klik hebben, geen lol, geen gesprek, en geen respect voor de plaatselijke bevolking (hij dan)? Kijkers hebben er niets aan. Misschien zijn de afleveringen met Monic Hendrickx, Yuri van Gelder of Inge de Bruijn boeiender. Tekst loopt door onder de video. Merel Westrik vangt een steenarend op bij de Kazakken. © Maaike Bos Johnny de Mol doet het heel anders in zijn nieuwe reisprogramma 'Johnny into the Wild' (RTL). Hij neemt BN'ers mee naar verre volkeren die nog nooit van tv gehoord hebben. De link met de film 'Into the Wild' is snel gelegd, over Jon Krakauer die in Alaska puur van de natuur wilde leven. Nieuwsmakers Eva Jinek (die is immers vrij) en Merel Westrik mochten maandag met hem mee naar Mongolië. In de diepe binnenlanden ontmoeten ze Kazakken, die steenarenden trainen voor de jacht. Onderweg raken de vrouwen ontroerd door de mensen die zo onzelfzuchtig samenleven, relativeren ze hun eigen leven, zijn ze dankbaar voor de reis. Ze mogen zelfs die arend op hun eigen arm laten landen. Met hen zien we iets gebeuren. En Johnny is zoals altijd respectvol en innemend. Hij hoeft maar een joert in te stappen en hij is al vriendjes met zo'n kindje. Van zijn veelzijdige reisprogramma met BN'ers kan de publieke omroep nog wat leren. Lees hier al onze tv-recensies terug. Bijvoorbeeld die van Linda's Zomerweek en Zomergasten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.