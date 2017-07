Zama’, een Argentijnse roman uit 1956, was tot voor kort alleen wereldberoemd bij een klein aantal literaire fijnproevers in de Spaanstalige wereld. Maar nu is het boek ook buiten die wereld ontdekt. Het werd vorig jaar in de VS vertaald en daar zeer goed ontvangen. Nu volgt een Nederlandse vertaling.

En inderdaad, de roman van Antonio di Benedetto (1922-1986) is een geweldig en verrassend boek. Het speelt in het laatste decennium van de achttiende eeuw, in Asunción, tegenwoordig de hoofdstad van Paraguay, maar in die tijd een provinciestadje in een verre uithoek van wat toen het ‘Onderkoninkrijk van Río de la Plata’ heette, een van de Spaanse koloniën in Latijns-Amerika.

De roman beschrijft de psychologische neergang van een koloniale ambtenaar, Diego de Zama. Die heeft ooit iets bijzonders gedaan: hij heeft, naar eigen zeggen louter toevallig, een belangrijke rol gespeeld in de vreedzame ‘pacificatie’ van bepaalde indianenstammen in het Onderkoninkrijk. Nu slijt hij zijn dagen als bestuursambtenaar in dat afgelegen stadje, ver van vrouw en kinderen, en ver van het centrum van de macht. Zo ver daar vandaan dat het voor Zama en zijn collega’s altijd afwachten is of ze hun salaris wel iedere maand netjes vanuit Buenos Aires betaald krijgen.

Opbouw Het verhaal speelt ruim twee eeuwen geleden, maar de hoofdpersoon is typisch een personage van de jaren vijftig van de vorige eeuw: een ironische eenling die een diepe existentiële crisis doormaakt. ‘Zama’ verenigt in zich het beste wat een historische en een psychologische roman de lezer kunnen bieden, en is bovendien heel mooi van opbouw. Het verhaal, helemaal vanuit de hoofdpersoon verteld, begint met bijna niks: de man staat op een steiger te kijken naar de rivier, in het water drijft een dode aap. Hij loopt terug naar de stad, vergezeld van de gedachten die hij op dat ogenblik heeft, en dan gebeurt er onderweg iets wat onbenullig lijkt, maar wat grote gevolgen heeft. Al gauw volgen de verwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Rondom Zama ontstaat een steeds ingewikkelder wordend web van gebeurtenissen, personages en intriges. De lezer moet zelf maar uitmaken in hoeverre de verteller de werkelijkheid dan wel zijn eigen waanbeelden beschrijft Die verwikkelingen hebben te maken met collega-ambtenaren, maar vooral ook met vrouwen. Zama’s omgang met vrouwen lijkt op hoe Casanova zichzelf beschrijft in zijn memoires en op het gedrag van de burggraaf van Valmont in ‘Les liaisons dangereuses’: geobsedeerd, manipulatief, opdringerig. En de vrouwen spelen meestal een al even ingewikkeld spel met hem. Zama is een scherp observator van zijn eigen gedrag. Zijn manier van vertellen is precies en compact, soms een beetje weerbarstig, en niet gespeend van enige humor en zelfspot. Hij heeft enerzijds veel zelfinzicht, wordt anderzijds meegesleept door de gebeurtenissen en is een speelbal van zijn eigen impulsiviteit. Hij stelt dat zelf vast: “Ik keurde mijn gedrag af, ook al schreef ik mijn excessen toe aan onbedwingbare innerlijke krachten en aan een combinatie van ondoorgrondelijke externe factoren, onzichtbaar geënsceneerd om mij in verwarring te brengen. Deze belegering, dacht ik, spoorde me er op een bepaald moment toe aan dingen te doen die ik niet wenste te doen ... .”

Tragikomisch De boel is voortdurend in beweging, er gebeurt van alles, maar de hoofdpersoon komt in wezen geen stap verder. Dat is tragikomisch, het heeft soms iets kluchtigs, maar het wordt nooit té kluchtig. Verderop in de roman zinkt Zama steeds dieper weg in een moeras van verveling en vervreemding. Hij raakt verpauperd, huurt een goedkope kamer in een groot, gedeeltelijk leegstaand huis, waar vreemde dingen lijken te gebeuren. Hij raakt het contact met de werkelijkheid af en toe kwijt, of lijkt dat alleen maar zo? De lezer moet zelf maar uitmaken in hoeverre de verteller de werkelijkheid dan wel zijn eigen waanbeelden beschrijft. Di Benedetto schreef een klein en zeer divers literair oeuvre bij elkaar In een volgende episode moet hij mee met een expeditie: een groep soldaten gaat in een afgelegen streek op jacht naar een legendarische bandiet, waarover veel verhalen de ronde doen, maar die niemand ooit heeft gezien. Bestaat hij eigenlijk wel? Of is hij een product van de fantasie van de lokale bevolking? De expeditie raakt verzeild in Indiaans gebied en ontmoet daar rondzwervende groepjes indianen met benamingen als de Mbayas, de Guanaes en de Caaguaes. Het wordt een barre tocht vol verrassingen. Hoe dat afloopt gaan we hier niet verklappen.

Bewonderaar Di Benedetto schreef een klein en zeer divers literair oeuvre bij elkaar. ‘Zama’ wordt algemeen beschouwd als zijn beste boek. De auteur was een groot bewonderaar van Dostojevski (vanwege diens grillige, impulsieve hoofdpersonen?). Hij had zelf ook een groot bewonderaar: de inmiddels beroemde Chileense schrijver Roberto Bolaño. Die heeft zelfs een kort verhaal over Di Benedetto geschreven, over de armoedige jaren die de Argentijn tegen het einde van zijn leven in Madrid doormaakte. Bolaño noemt ‘Zama’ daarin een roman die geschreven is ‘met de vaste hand en precisie van een hersenchirurg’. En zo is het. “Een onbekende dame met mantilla, vergezeld door twee mulattinnen, richtte haar blik op mij terwijl we recht op elkaar afliepen. Ik meende dat ze belangstelling voor me had, en terwijl ik voor haar opzijging maakte ik een reverence die zij niet beantwoordde. Ik werd overvallen door begeerte naar haar - de begeerte naar een vrouw - en bleef even afwachtend staan om te zien of zij zich omdraaide of een van haar dienstmeisjes opdracht gaf dat te doen. Aangezien dat niet gebeurde en ze me domweg leek achter te laten en ik er niet in berustte haar te laten verdwijnen zonder dat het waarom van haar indringende blik duidelijk werd, volgde ik haar vastbesloten.” Uit: ‘Zama’ van Antonio di Benedetto. Vertaling: Aline Glastra van Loon. Lebowski; 288 blz. € 19,99

