De prettige media-incest van Linda de Mol

Komt ze ermee weg? Ja, dat ook. Zo ongekunsteld als Linda de Mol de koetjes en kalfjes uit haar hand laat eten: het is absoluut professioneel. ‘Linda’s Zomerweek’ is een eenzame formule tussen de gewone tienminutengesprekjes met bekendere Nederlanders in de reguliere talkshows en de meer dan drie uur durende interviews in het zwaarwichtige ‘Zomergasten’. Met maandag in de eerste aflevering als gasten dus Johnny de Mol en Kajsa Ollongren, en dinsdag schaatsheld Kjeld Nuis en actrice en theatermaakster Ilse Warringa, oftewel Juf Ank.

Waar in praatprogramma’s ‘bankhangen’ vaak contraproductief werkt en ik de gesprekspartners liever actief aan een tafel zie zitten, is het bij Linda de Mol uitstekend wegzakken in de kussens voor zo’n kleine anderhalf uur gezelligheid. Let wel, dit is de netto gesprekstijd: wie de talkshows op tv bekijkt moet tussendoor een flinke berg reclame verstouwen. Het is zeer aan te bevelen de uitzendingen terug te kijken via NLziet, zodat je die boodschappen kunt skippen. De gesprekken zijn van tevoren opgenomen, dus het gevoel van ‘erbij zijn als het echt gebeurt’ – zoals bijvoorbeeld bij ‘Zomergasten’ – ontbreekt sowieso toch al.

Linda zit er niet mee haar mutsige kant te laten zien

Waar Linda’s Zomerweek wel mee scoort is dat er zo’n vertrouwelijke sfeer ontstaat dat De Mol probleemloos antwoord krijgt op de intiemste vragen. Zo weten we nu hoe de bevallingen waren van de vrouw van onze vice-premier en van Ollongren zelf: zwaar en zwaarder. Dat de gemakkelijk overtroefde Ilse Warringa ’s nachts kan liggen knarsen van ‘dát had ik moeten zeggen’. Hoe Kjeld Nuis wel wat meer begrip had kunnen tonen voor zijn homoseksuele broer.