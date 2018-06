De president in de nieuwe thriller lijkt in niets op Bill Clinton

De president in de thriller 'President vermist', die Bill Clinton samen met bestseller-auteur James Patterson schreef, komt uit het Amerikaanse Zuiden, heeft één kind - een dochter - en dreigt te worden afgezet door het Congres. Maar dat is vanwege een politieke misstap, niet omdat hij te intiem was met een stagiaire. Hij is geen macho die geniet van macht en sigaren, maar een piekerende weduwnaar. Hij lijdt aan een chronische ziekte die hij niet verborgen houdt. En vrouwen behandelt hij net als mannen, professioneel, met uitsluitend oog voor wat ze voor hem kunnen betekenen of hoe ze hem kunnen bedreigen. Hij lijkt, kortom, op geen stukken na op Bill Clinton.

Lees verder na de advertentie

In de meeste hoofdstukken is de president die vermist wordt, zelf aan het woord. Dat hij het spannende - en over het algemeen prima vertaalde - avontuur zal overleven, weten we dus al meteen. Of datzelfde gaat gelden voor de VS is de grote vraag. Naarmate de korte, doorgaans met een kleine of grote cliffhanger eindigende hoofdstukken elkaar opvolgen, kun je je steeds beter voorstellen dat het fout gaat. En als je het boek uit hebt, vraag je je af of je niet wat extra blikken bonen en wie weet een vuurwapen in huis moet halen.

President vermist is extra leuk om te lezen omdat je natuurlijk wel nieuwsgierig bent naar wat dan de inbreng van de oud-president is geweest

De omvang en de aard van de dreigende ramp worden pas langzaam duidelijk. De grote politieke tegenspeler van de president, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wil hem voor een commissie van het Huis slepen omdat hij contact zou hebben gehad met een terrorist. Maar terwijl de president nog afweegt of hij zich aan zo'n verhoor moet wagen, krijgt hij van buiten het Witte Huis een signaal dat elke politieke berekening onbetekenend maakt en hem doet twijfelen aan iedereen om hem heen.

Tijdmachine Dat dwingt hem tot een onorthodox vertrek uit Washington: in zijn eentje. Wat nog niet meevalt: 'Ik heb al jarenlang geen auto meer ontsloten. Achter het stuur voelt het alsof ik net uit een tijdmachine ben gestapt, alsof ik naar de toekomst ben gereisd en in een mysterieus voertuig ben beland.' Dat President vermist zo goed is geworden, zal vooral te danken zijn aan James Patterson, want terwijl het boek voor de 42-ste president van de VS het romandebuut is, heeft Patterson een kleine 200 gedrukte en/of verfilmde thrillers op zijn naam staan. Achter de 'vele, vele versies' die het boek volgens het voorwoord heeft gekend, vermoed je het nodige getouwtrek tussen twee mensen die een heel verschillend vak uitoefenen. De tekst loopt door onder de afbeelding James Patterson en Bill Clinton. © Jeanette Vos001 En de thrillerschrijver heeft duidelijk gewonnen. President vermist is geen politiek traktaat dat werd overgoten met een spannend sausje, maar gewoon een goede thriller, extra leuk om te lezen omdat je natuurlijk wel nieuwsgierig bent naar wat dan de inbreng van de oud-president is geweest. De bedenkers van avonturenverhalen kunnen nog zo goed hun best doen zich in te leven in de leider van een supermacht, alleen wie zelf president is geweest, kan het echt beschrijven. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld toch maar mooi als auteur zijn naam verbonden aan een passage als: 'Een paar maanden geleden heeft hij er op één avond meer dan twaalf laten executeren. Ik walgde ervan, maar ik kon er weinig aan doen. Ik heb hem nodig in die regio. Ze zijn onze belangrijkste bondgenoot. Zonder een stabiel Saudi-Arabië komen onze belangen in gevaar.' En het zou wel eens waar gebeurd kunnen zijn wat je leest over een bijeenkomst in de Situation Room. Ministers en generaals wachten daar op zijn beslissing over een raketaanval op een terrorist die - rekenend op Amerikaans fatsoen - zijn gezin bij zich heeft. 'Ik wacht nog een moment en fluister een gebed. Ik bid voor deze kinderen. Ik bid dat er een dag zal komen waarop een president geen beslissingen als deze meer hoeft te nemen. God sta ons bij, zeg ik. Jullie hebben mijn toestemming om aan te vallen.'

Grootheidswaanzin Met zo'n baan moet je stevig in je schoenen staan om niet te vervallen in grootheidswaanzin, schrijft - gokken we ook hier - Bill Clinton: 'Het is moeilijk bescheiden te blijven als er constant een hymne voor je wordt gespeeld als je ergens arriveert, als de financiële markten aan je lippen hangen en als je het bevel voert over het grootste wapenarsenaal ter wereld, maar als je jezelf wat kleiner wilt maken, ga dan maar eens je ontlasting inspecteren op bloed.' Hier en daar bevat het boek van Clinton en Patterson ook een paar uitstapjes naar de politieke actualiteit onder president Donald Trump. Het verhaal geeft er niet echt aanleiding toe de Russische ambassadeur toe te voegen: 'En bemoei je niet meer met onze verkiezingen'. Van de moeder van een omgekomen militair krijgt de president te horen: 'Ik weet dat je weg wilt uit Irak. Maar houd het niet bij alleen maar proberen. Zorg dat je daar nooit meer terugkomt.' De tekst loopt door onder de afbeelding © Jeanette Vos001 De sluizen gaan wat dat betreft open wanneer Clinton - pardon: president Jonathan Lincoln Duncan - aan het eind beide huizen van het Congres toespreekt. Na een uitgebreide uitleg van wat er allemaal is gebeurd - de lezer weet het dan al - roept hij op tot een terugkeer naar verdraagzaamheid: 'De huidige neerwaartse spiraal naar tribalisme, extremisme en diepe rancune is levensbedreigend voor onze democratie. Vandaag is het in Amerika te vaak wij-tegen-zij. Politiek is alleen nog maar een scheld- en slachtpartij. Daardoor groeit onze bereidwilligheid het slechtste te geloven over iedereen die zich buiten onze eigen zeepbel bevindt.' Volgens president Duncan moeten de VS verder gaan op de weg naar gelijke rechten voor alle kleuren, geslachten en geaardheden. Naar beter toezicht op wie een vuurwapen mag hebben. Naar een eerlijker kiesstelsel. Het is duidelijk van welke partij deze held is. Al komen de woorden Democraat en Republikein in het verhaal nergens voor. En dat is een plus, voor wie gewoon zin had in een spannend boek.

President vermist Bill Clinton en James Patterson schreven samen 'President vermist' (The President is Missing). Het is vertaald uit het Engels door André Haacke, Ruud van der Helm en Waldemar Noë. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 480 pagina's, €20,00

Spannende Boeken Weken Wie van 6 t/m 24 juni voor 12,50 een boek koopt, krijgt 'Barst' van Boris Dittrich cadeau. Woensdag wordt ook de BookSpot Gouden Strop uitgereikt, een prijs van 20.000 euro voor het beste Nederlandstalige spannende boek.