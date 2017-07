De precieze herkomst van 'de' in 'de Albert Heijn' blijft in nevelen gehuld

Lezers herkenden dit gebruik van 'de', maar stelden andere verklaringen voor. Zo zou het gebruik van 'de' voor winkelnamen een brabantisme zijn. Wie in het diepe zuiden zegt dat Oscar naar een winkel van Dirk van den Broek gaat, verwoordt dat naar verluidt als 'd'n Os gaat naar d'n Dirk'.

Andere lezers droegen de 'Hema-olievlektheorie' aan. In de volksmond worden filialen van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam 'de Hema' genoemd en naar analogie daarvan zouden de Appie, de Blokker en de Gamma aan hun lidwoord zijn gekomen. Daar zit wat in. Misschien ligt de waarheid in het midden en is 'de Albert Heijn' als verkorting van 'de Albert Heijn-supermarkt' geïnspireerd door namen als 'de Hema' of 'de Bijenkorf'.

Ook aan andere merknamen worden overigens al geruime tijd lidwoorden toegevoegd. In de jaren tachtig luidde een reclame voor Indesit-wasmachines: 'Alles wat je ziet in de Indesit' en nu schrikt niemand meer terug voor zinnen als 'De Ariel is in de aanbieding' of 'Tank jij altijd bij de Esso? - Nee, ik zoek meestal een Shell.' Ook kranten en tijdschriften (Linda heet soms de Linda) worden vaak uitgebreid met 'de'.

Zelfs Trouw ontkomt niet aan deze trend. Een collega merkte op dat hij soms te horen krijgt: 'Ik lees jouw rubriek vrijwel nooit, want ik heb de Trouw niet.'

