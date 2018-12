De porno van Cinema Royale maakte plaats voor het bakkersgilde en zijn brood

Een ‘poëtisch schotschrift’, aldus de achterflap van het boekje - die verschijnen niet dagelijks. Het werd geschreven door de Vlaamse auteur David Nolens.

Je zou dit schotschrift een aanval op de geïndividualiseerde samenleving kunnen noemen. Een aanval in de vorm van veelstemmige verzen waar ook nog eens een verhaallijn doorheen geweven is. Dat verhaal speelt zich af in Antwerpen. Een schrijver is op weg naar de ‘Cinema Royale’, een pornobioscoop: “Want daar is ach het zweet en trillende benen / Van de singulariteit die weldra en dan weer binnenwerelds op / herbeleving wacht”.

Maar waar iets ouds verdwijnt en iets nieuws begint, ontstaat wrijving. Zo ook in dit verhaal, dat veel meer is dan een vrijblijvend - en wel vaker gehoord - protest. En daar wordt het interessant. De schrijver onderzoekt zijn eigen houding tegenover saamhorigheid en individualisme. Al essayerend speelt Nolens met vooroordelen en clichés. De ‘ik’ voelt zich zowel ‘een verdwaalde toerist in eigen stad’ als “opgenomen in het echte van dit / Al die culturen en nationaliteiten”.

Hoogstpersoonlijk genot heeft plaats moeten maken voor een gemeenschap van bakkers. Kleur of kleding doen er niet meer toe in deze bakkerij, brood is de nieuwe taal: “In het midden van de zaal meer dan tien bakovens en meterslange tafels / waar vrouwen en mannen het deeg kneden vanuit hun verleden”.

Trends

Of ik het afgelopen jaar nog trends in de poëzie had bespeurd, had de redactie van dit katern gevraagd. En ik had geantwoord dat ik daar geen duidelijk antwoord op wist: is wat mij opvalt niet vooral een spiegel van mijn eigen interesses en preoccupaties?

Had ik Nolens’ ‘International Bakery’ niet zo geboeid zitten lezen omdat de thema’s die hij aansnijdt, ook onderwerpen zijn die mij bezighouden? Toch geloof ik dat ‘Het juk van het grote niets’ zoals Joost Zwagerman het dertig jaar geleden noemde, niet langer drukt op de Nederlandstalige dichtkunst - in ieder geval niet op de dichters die ik graag lees. David Nolens voeg ik daar op de valreep van 2018 aan toe. Om de talige werkelijkheid die hij schept, die werelds is en persoonlijk.

“De machteloze hand van de oude bakker wiens leven voorbij is gevlucht / ten gevolge van altijd maar vooruit te plannen naar het westen waar hij / nu is aangekomen zonder nog veel toekomst te verwachten / is ambtelijk een vuistdik kluwen”