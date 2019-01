De podiumpersoonlijkheid van Freek de Jonge moet de inhoudelijke zwaktes compenseren

Sommige artiesten lijken onvermoeibaar. Freek de Jonge is er zo eentje. Dit jaar wordt hij 75 en hij staat inmiddels al ruim vijftig jaar op het podium­­. En nog altijd met evenveel overgave en energie als aan het begin van zijn carrière­­.

‘De suppoost’ heet De Jonges nieuwste voorstelling. Die titel hint opzichtig naar de tentoonstelling die hij afgelopen najaar samen met zijn vrouw Hella cureerde in het Groninger Museum. Het podium­­ is ook ingericht als museumzaal, maar dient vooral als decor voor typische Freek de Jonge-bespiegelingen over de grens tussen normaal en gek, de dood en, bovenal, de waarde van kunst in ons leven.

De parodie van Theresa May is matig, net als zijn rap over de generatiekloof

Met veel geestdrift betoogt De Jonge hoe Marcel Duchamp in 1917 met zijn urinoir de kunstwereld op zijn kop zette. Sindsdien is iedereen een kunstenaar en alles een kunstwerk en volgens De Jonge is dat een goede zaak. Hij vertelt daarmee weliswaar niets nieuws, en het blijft ook ietwat vaag waarom dit dan zo’n goede zaak is, maar zijn enthousiasme werkt niettemin aanstekelijk.

Op andere momenten gebruikt De Jonge zijn tomeloze energie juist om zich kwaad te maken, bijvoorbeeld over de schandalige omgang van politiek Den Haag met het Groningse aardbevingsdossier, of over het feit dat kinderen tegenwoordig voortdurend getest worden, waardoor ze nooit leren zichzelf en elkaar echt te vertrouwen. Dan blijkt dat hij ook als geëngageerd cabaretier nog altijd scherp uit de hoek kan komen.