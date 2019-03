De plaatsbepalingen in Urk en op Urk duiden doorgaans dezelfde locatie aan

Hetzelfde geldt voor namen van eilanden als Ameland en Bonaire, die tevens gemeentenamen zijn. Er zijn ook plaatsen die nooit op een eiland hebben gelegen, maar waar je toch ‘op’ kunt leven. Zo zijn er mensen die zeggen dat ze ‘op Scheveningen’ wonen. Zelf zeg ik dat ik ‘in een dorp’ woon, maar veel dorpsgenoten wonen ‘op het dorp’. Je kunt dus kennelijk in én op een dorp zijn, maar weer niet ‘op een stad’. En je kunt wel in een vlak of plat land wonen, zoals Nederland of Denemarken, maar niet ‘in het platteland’. Wie daar woont, woont op het platteland.

Zijn er eigenlijk regels voor het juiste voorzetsel in zulke gevallen, wil een lezer weten naar aanleiding van ‘Urk’?

Als er al regels zijn, dan zijn het vooral ongeschreven regels

In Trouw kwam ‘op Urk’ de afgelopen jaren iets vaker voor dan ‘in Urk’ en in ongeveer een vijfde van de artikelen werden ‘in Urk’ en ‘op Urk’ allebei aangetroffen. Zo stond bij een artikel over ‘het NK Dammen op Urk’ in het fotobijschrift dat het ging om ‘het NK Dammen in Urk’. Beide varianten verwijzen naar hetzelfde. In andere kranten liggen de verhoudingen soms anders. Zo schrijven NRC en het FD wat vaker ‘in Urk’ dan ‘op Urk’.

Als er al regels zijn, dan zijn het vooral ongeschreven regels: als de bestuurlijke entiteit die Urk heet (de gemeente Urk) wordt bedoeld, is ‘in Urk’ het gewoonst. Als daarentegen de historische vissersplaats of de topografische locatie wordt bedoeld, wordt vaak ‘op Urk’ gezegd en geschreven.

