De peuterserie ‘Tik Tak’ maakt comeback

De schaapjes, het schaduwmannetje, de filmpjes van kinderen: in de nieuwe reeks zullen vertrouwde onderdelen als de schaapjes en het schaduwmannetje behouden blijven, beloven de makers. Wel wordt de beeldkwaliteit opgeschroefd. De in totaal 366 verschillende afleveringen van ‘Tik Tak’ werden in 2006 van tv gehaald omdat het programma inmiddels zeer oubollig overkwam.

“Het wordt het concept van toen, maar met en voor de kinderen van nu”, maakte Inge Bollens het nieuws vrijdag bekend op de Vlaamse radio. Bollens is de kleindochter van de bedenker van ‘Tik Tak’, Mil Lenssens, en was als kind een van de bekende figuranten in het programma.

Jaren '80 De originele versie van ‘Tik Tak’, dat tussen 1981 en 1991 werd gemaakt voor kinderen tot drie jaar, duurde zo’n vijf minuten. Het programma begon met een tikkende kerkklok voor een ondergaande zon, waarna er schaapjes uit de poorten van het gebouw kwamen. Na het aankondigingsfilmpje volgden korte fragmenten met onder meer marionetpoppen, etende en spelende kinderen of een puzzel waaronder langzaam een dier tevoorschijn piepte. Vergeleken met nu is het opvallend trage televisie. Toch is ‘Tik Tak’ een van de grootste tv-exportproducten van België. Aanvankelijk te zien op de toenmalige BRT, is het peuterprogramma inmiddels in zo’n 25 landen uitgezonden, waaronder in de VS, Australië en Saoedi-Arabië. In Nederland konden kinderen op Kindernet en bij de Tros kijken naar de schaapjes.