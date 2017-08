De perikelen van een aambeien-kwekende baan bij een blad op stand

Het is haast een beeld uit een roman van Willem Frederik Hermans: op een redactie van een wetenschappelijk tijdschrift maken professoren de dienst uit. Ondersteunend personeel sluipt door de gangen van het statige pand, bang om fouten te maken. Verenigingsvergaderingen worden voorafgegaan door uitgebreide lunches waarbij wijn wordt geschonken uit de eigen wijnkelder. Wie zonder pak en stropdas het kantoor betreedt, kan rekenen op gefronste wenkbrauwen.

In zijn roman 'Een kantoor op stand', dat morgen verschijnt, schrijft Hans Veeken (62) droogkomisch over het met ruzies doorspekte reilen en zeilen op de redactie van Medisch Tijdschrift, gemaakt voor en door artsen. 'The Office meets Jiskefet', is de slogan waarmee zijn uitgeverij Atlas Contact adverteert.

Niet toevallig lijkt de omgeving op die van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), waar Veeken tussen 2004 en 2008 in de hoofdredactie zat. "Ik maakte daar zulke wonderlijke dingen mee dat ik aantekeningen begon te maken. Staccato opgeschreven geheugensteuntjes die vooral bedoeld waren om te onthouden wat mensen tegen me hadden gezegd. Later werd het mooi materiaal om een roman uit te destilleren."

Veeken was net afgezwaaid als tropenarts toen hij voor het NTvG ging werken. Waarom wilde hij zo graag deze 'aambeien-kwekende' baan, zoals de sollicitatiecommissie het in de roman noemt? "Ik heb medicijnen gestudeerd maar had ooit journalistieke ambities. Naar de School voor Journalistiek gaan deed je niet met gymnasium, hield mijn vader mij voor. Ik schreef wetenschappelijke artikelen en ook bijdragen over mijn veldwerk in Afrika."

Overdreven chique

Veeken kreeg het niet makkelijk als hoofdredacteur. De bladformule was verouderd, automatisering liep achter en de leiding was in handen van mensen wier verdiensten in het verleden lagen maar die een rem waren op de toekomst. "Dat we een vierkoppige hoofdredactie hadden vond ik al verbazingwekkend. De eigenlijke baas van het blad is een vereniging van gepensioneerde medici en hoogleraren. Onder de verenigingsleden zaten aimabele collega's, maar op kantoor was er een concentraat van mensen dat de overdreven chique sfeer van vroeger probeerden te behouden."

Voelde Veeken - nu casual gekleed - zich daar ongemakkelijk bij? "Nee, dat was het niet, ik deed mijn best mij aan te passen. In mijn kamer had ik colbertje en stropdas in de kast hangen om snel aan te schieten voor vergaderingen, en ik had speciale kantoorschoenen. Dat het zo moeizaam zou worden om iets te veranderen, had ik niet voorzien. Wat mij het meest stoorde, waren de mensen die veranderingen tegen hielden en geen risico's durfden te nemen."

Veeken schreef een sleutelroman. Hoeveel van hem zit in hoofdpersonage Ron Vegter? Wie zit er achter de lastigste hoogleraar uit het verhaal, Lunstroom? "Je mag het niet letterlijk nemen, het is fictie. Ik heb gebeurtenissen verdicht, verdraaid en uitvergroot, de een iets laten zeggen wat de ander heeft gezegd. Het ging me om de interactie van een groep mensen op een deftig kantoor. Even speelde ik met de gedachte om er een advocatenroman van te maken. Maar om dat goed te doen had ik zoveel moeten uitzoeken, de tijd ontbrak mij.'

Machts­mis­bruik, spelletjes, zingen tijdens verjaardagen, die kwesties spelen op elk kantoor

Is de roman een manier om wraak te nemen op de mensen die u destijds dwars zaten? "Nee, absoluut niet. Het is een manier om grip te krijgen op wat er tien jaar geleden gebeurde. Vijf jaar deed ik niets met mijn aantekeningen. Toen schreef ik een eerste versie, die ik vervolgens weer drie jaar op een plank liet liggen. Uiteindelijk was dit geen klus waar ik tegenop zag, ik heb veel plezier aan het schrijven beleefd."

Minstens zo belangrijk als de conflicten vindt hij de absurdistische gebeurtenissen die horen bij het kantoorleven: "De spelletjes, het machtsmisbruik, het zingen tijdens de verjaardagen en het wel of niet kussen op de eerste werkdag na Nieuwjaar; dat zijn kwesties die op elk kantoor spelen. De humor is subtiel, overigens, en zit hem in hoe mensen op elkaar reageren."