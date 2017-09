De partner, is dat 'degene met wie men paart'?

Sommigen beschouwen sociale partners echter als een eufemisme. Zo ontsluierde SP-voorman Jan Marijnissen deze term een paar jaar geleden als een verzamelnaam van arbeid en kapitaal: 'Wij hebben het over de 'sociale partners', alsof kapitaal en arbeid op voet van gelijkheid zouden opereren.'

Lees verder na de advertentie

Dat de uitdrukking al sinds circa 1950 meegaat, doet vermoeden dat de meeste partijen er toch goed mee uit de voeten kunnen. Sociale partner is ontstaan in een tijd dat partner nog niet zoveel betekenissen had als nu. In 1950 was een partner een medespeler, maat in het kaartspel of een vennoot. De betekenis waarin partner nu vaak wordt gebruikt - levensgezel, althans iemand met wie men een intieme relatie heeft - maakte pas in 1961 haar entree in Van Dale.

Dat woordenboek omschreef die betekenis destijds nogal plastisch, als 'degene met wie men paart'. Er zullen dan ook vast wel mensen zijn geweest die op grond hiervan een etymologisch verband hebben vermoed tussen partner en paren. In feite heeft het Nederlands partner in de 19de eeuw echter overgenomen uit het Engels. In die taal is partner onder invloed van part (deel) ontstaan uit het Middelengelse woord parcener (deelgenoot), dat op zijn beurt via het Frans terug te voeren is op het Latijnse woord pars (deel).

Ook een taalvraag? Mail tdb@taalbank.nl

Lees hier meer afleveringen van onze taalrubriek. Bijvoorbeeld de column waarin wordt uitgelegd waarom 'woke' gasten onze taal verrijken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.